21-jarige Netflix-ster Jerry uit ‘Cheer’ gearresteerd voor bezit van kinderporno BDB

18 september 2020

09u45

Bron: ANP/TMZ 2 Celebrities Jerry Harris (21), één van de favoriete gezichten in de veelbekeken Netflix-docureeks ‘Cheer’, is donderdagochtend gearresteerd voor het in bezit hebben van seksueel getinte foto’s van minderjarige jongens. Dat meldt Page Six.

De toekomst zag er nochtans veelbelovend uit voor Harris. Toen ‘Cheer’ gelanceerd werd, smolten de kijkers voor z’n positiviteit en charisma. De docureeks rond aspirant-cheerleaders, die willen deelnemen aan het Amerikaanse kampioenschap, werd tijdens de quarantaine de voorbije maanden wereldwijd door miljoenen mensen bekeken. Harris was zeker niet de beste van de groep, maar viel op door zijn doorzettingsvermogen en vrolijke inbreng. Door z’n populariteit mocht hij nadien zelfs verslag uitbrengen tijdens de Oscars voor The Ellen DeGeneres Show.



Intieme foto’s

Maar nu lijkt z’n carrière dus voorbij voor hij goed en wel begonnen is. Volgens Page Six heeft Harris intussen bekend aan de politie dat hij foto's heeft ontvangen van zo'n 10 tot 15 minderjarige personen. Daarnaast wordt hij aangeklaagd door een mannelijke tweeling, die beweert dat de ‘Cheer’-ster hen probeerde te overtuigen tot het hebben van seks. Hij zou hen gedwongen hebben om intieme foto's te sturen en betastte hen onzedelijk nadat ze bevriend met hem waren geraakt. Volgens de jongens waren zij toen 13 jaar en Harris 19. Deze handelingen zouden een jaar lang zijn doorgegaan. Op zijn beurt stuurde de Netflix-ster filmpjes aan de tweeling waarop hij masturberend te zien was.

Tijdens de ondervraging van de politie bekende Harris tevens anale en orale seks te hebben gehad met een 15-jarige tijdens een evenement voor cheerleaders in 2019. Ook gaf hij toe via Snapchat seksueel getinte berichten te hebben gestuurd aan andere minderjarige jongens, waarvan de jongste claimt 13 jaar te zijn.

Netflix reageert geschokt

Harris blijft alvast aangehouden tot z’n volgende hoorzitting aanstaande maandag. Intussen laat Netflix in een reactie aan website TMZ weten dat het “geschokt is door de aantijgingen tegen Jerry”. “Het misbruiken van minderjarigen is een vreselijk misdrijf en we respecteren de juridische gang van zaken.”

Lees ook:

6 Emmy-nominaties voor Belgisch productiehuis Caviar: “Jennifer Aniston is zo’n grote fan van ‘Cheer’ dat ze in de filmversie wil meespelen” (+)