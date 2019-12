21-jarige Amerikaanse rapper Juice Wrld wordt onwel op de luchthaven en sterft KD

08 december 2019

16u30

Bron: ANP/TMZ 0 Celebrities De Amerikaanse rapper Juice Wrld is zondag op 21-jarige leeftijd overleden. De muzikant werd op de luchthaven Chicago Midway onwel en overleed even later in het ziekenhuis, meldt TMZ.

De rapper, die eigenlijk Jarad Anthony Higgins heet, was net geland vanuit Californië toen hij op het vliegveld onwel werd. Higgins werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed in het ziekenhuis. De doodsoorzaak is niet bekend, wel zou bloed zijn gekomen uit de mond van de rapper. Amerikaanse media hebben het over een beroerte en een aanval. Het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is.

De rapper, die vorige week nog zijn 21ste verjaardag vierde, was net goed op weg om wat meer bekendheid te vergaren. Hij had al bescheiden hitjes door samenwerkingen met Lucid Dreams, All Girls Are the Same en Travis Scott.