21 dagen lang bidden en vasten: Chris Pratt volgt 'bijbels dieet’ TDS

11 januari 2019

07u58

Bron: ANP 0 Celebrities In een poging de overtollige kerstkilo’s kwijt te raken, heeft Chris Pratt (39) zijn pijlen gericht op het zogenaamde Daniel Fast dieet. Deze eetmethode is gebaseerd op ervaringen met vasten van de Oude Testament profeet en helpt mensen zo dichter bij God te komen. De acteur is inmiddels een paar dagen bezig en noemt het dieet ‘21 dagen bidden en vasten’. Dit meldt People Magazine.

De 39-jarige acteur mag volgens de regels alleen voeding met een hoog proteïnegehalte tot zich nemen. Het betreft geen volledig vasten, maar gedeeltelijk. Chris mag alleen voedsel eten dat vanaf een zaadje gegroeid is en kan alle verse, bevroren of gedroogde groenten en fruitsoorten eten, evenals noten en zaden. Strikt verboden zijn vlees en dierlijke producten zoals eieren, evenals melkproducten, honing, gefrituurd of bewerkt eten. Daarbij kan hij alleen water drinken, want koffie, thee, frisdrank en alcohol zijn ook uitgesloten bij het Daniel Fast-dieet.

Chris probeert wel vaker een bepaalde afvalmethode. De laatste keer dat hij aan de lijn ging, deed hij dat met intermittent fasting. Hierbij mag je alleen bepaalde uren van de dag eten.