20-jarige Disney-acteur plots overleden

07 juli 2019

11u02 162 Celebrities De 20-jarige Amerikaanse acteur Cameron Boyce is in zijn slaap overleden. Zijn familie heeft volgens omroep ABC laten weten dat hij zondag “als gevolg van zijn medische toestand” is ingeslapen. Cameron had een medische aandoening waarvoor hij behandeld werd, maar er wordt niet gecommuniceerd om welke ziekte het gaat.

“Het is met diepe droefheid dat we moeten melden dat we Cameron vanochtend verloren zijn”, aldus een woordvoerder van de familie. “Hij stierf in zijn slaap aan een hartaanval die het gevolg was van een medische aandoening waarvoor hij behandeld werd. Zijn ziel zal altijd voortleven in de harten van degenen die hem hebben gekend en van hem hielden”.

Op 9-jarige leeftijd was Boyce voor het eerst in een film te zien: zijn debuut was de horrorfilm ‘Mirrors’, aan de zijde van onder meer Kiefer Sutherland. Later was hij nog te zien in de komedies ‘Grown Ups’ en ‘Grown Ups 2', met Adam Sandler en Chris Rock.

Talenten

Het bekendst werd hij met ‘Jessie’. Die reeks liep van 2011 tot 2015. Daarnaast was hij ook te zien in de Disney-films ‘Descendants’ en ‘Descendants 2'. “Samen met zijn miljoenen fans treuren we om zijn vroege dood”, zegt een woordvoerder van Disney Channel aan ABC News. “Van kleins af aan droomde Cameron ervan om zijn ongekende artistieke talenten te delen met de wereld. Ook met zijn humanitaire werk probeerde hij het verschil te maken in het leven van mensen.”

Op sociale media reageren zijn fans vol ongeloof en regent het steunbetuigingen. “Ik hou van jou, je zit voor altijd in mijn hart”, klinkt het onder meer. Gisteren had Cameron nog een foto van zichzelf op Instagram gedeeld. Boyce heeft meer dan 8 miljoen volgers.