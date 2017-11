20 aanklachten tegen Spacey binnen Londens 'Old Vic' theater MVO

14u20 0 Photo News Celebrities Het theater 'Old Vic' in London heeft twintig meldingen binnengekregen over ongepast seksueel gedrag van Kevin Spacey. Dat meldt het theater in een verklaring nadat het zelf een onderzoek had ingesteld naar de acteur die er tussen 2004 en 2015 artistiek directeur was.

De leiding van het theater zegt geschokt te zijn. "Dit is onacceptabel en had nooit mogen gebeuren", staat in de verklaring te lezen. Wat de theaterleiding vooral ernstig vindt, is dat veel slachtoffers zeggen dat ze te bang waren om hun mond open te doen. Al eerder liet 'Old Vic' weten dat het theater wil zorgen voor betere werkomstandigheden waarin overschrijdend seksueel gedrag niet meer kan plaatsvinden.

Spacey trad in 2004 in dienst van het Old Vic theater en regisseerde in dat jaar een bewerking van Cloaca, een stuk van de Nederlandse Maria Goos.