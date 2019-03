19-jarige zoon van Cindy Crawford aangeklaagd nadat hij dronken achter het stuur kroop KD

08 maart 2019

20u20

Bron: ANP/Us Weekly 0 Celebrities De 19-jarige zoon van Cindy Crawford moet zich volgende week bij de rechter melden vanwege zijn dronkemansrit. Presley Gerber, zoals de jongen heet, is aangeklaagd voor rijden onder invloed. Dat schrijft het Amerikaanse tijdschrift Us Weekly.

Presley, die net als zijn moeder model is, werd vlak voor de jaarwisseling aangehouden in Beverly Hills omdat hij te hard reed. De agenten lieten hem vervolgens een alcoholtest doen. De advocaat van het model, dat sowieso niet mag drinken in de Verenigde Staten omdat hij jonger is dan 21 jaar, zei destijds dat Presley de zaak erg serieus neemt. De zoon van Cindy Crawford hoort woensdag de consequenties van het rijden onder invloed.