Exclusief voor abonnees 15 jaar na ‘Brokeback Mountain’: familie en dierbaren onthullen hoe Heath Ledger écht was Tom De Slagmeulder

16 april 2020

17u00

Bron: BroadviewPictures 0 Celebrities In 2005 speelde Heath Ledger in de film ‘Brokeback Mountain’ een homoseksuele cowboy in het Wyoming van de jaren 60, een rol waarvoor hij genomineerd werd voor een Golden Globe en een Oscar. De prent veroorzaakte een stroomversnelling voor zijn carrière, waarna hij tot aan zijn onverwachte dood in januari 2008 een graag geziene acteur werd. Om de vijftiende verjaardag van ‘Brokeback Mountain’ te herdenken, blikken zijn dichtste familieleden en vrienden eerlijk terug op zijn leven.

Hoewel het script voor ‘Brokeback Mountain’ al jaren in Hollywood de ronde ging, weigerden heel wat acteurs om de rol te spelen. Ze maakten zich zorgen over het verhaal van twee homoseksuele cowboys die de liefde vonden en dachten dat het hun carrière onherstelbaar zou aantasten of hun fans zou beledigen. Maar toen het script aan Heath Ledger werd overhandigd voordat hij in 2002 rond de kerstperiode op een vlucht naar Australië stapte, zag hij iets wat anderen niet zagen. “Dit is het mooiste script dat ik tot nu toe heb gelezen”, zei de acteur. Waarna ook snel de andere castleden, zoals zijn schermgeliefde Jake Gyllenhaal (39), aan boord werden gehaald en de film in productie kon gaan.

