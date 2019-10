14-jarige dochter van Angelina Jolie brengt eigen sieradenlijn uit Redactie

10 oktober 2019

16u00

Bron: ANP 0 Celebrities De 14-jarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt brengt dit najaar een eigen sieradenlijn op de markt. Zahara Jolie-Pitt droeg tijdens de wereldpremière van haar moeders film ‘Maleficent 2' al enkele stukken uit de collectie. Dat schrijft het Amerikaanse blad People.

De lijn is een samenwerking met juwelier Robert Procop, die in 2012 al eens met Angelina een collectie ontwierp, genaamd Style of Jolie. Procop was ook verantwoordelijk voor de verlovingsring die Angelina kreeg van Brad, van wie ze inmiddels gescheiden is.

Rijk zal Zahara Jolie-Pitt niet worden van haar eerste sieradenlijn: de opbrengst van The Zahara Collection gaat naar een goed doel. De familie koos voor de House of Ruth-opvanghuizen in Los Angeles, waar kinderen en moeders die slachtoffer zijn van huiselijk geweld terecht kunnen.