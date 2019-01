10 Years Challenge: dit deden je favoriete sterren 10 jaar geleden KD

16 januari 2019

19u00 0 Celebrities De 10 Years Challenge verovert het internet. Sterren laten iedereen zien hoe ze er tien jaar geleden uitzagen, maar niemand die erbij vertelt wat ze tien jaar geleden deden. Wij groeven in het archief om te achterhalen waar deze 10 sterren een decennia geleden stonden.

1. Ariana Grande

De carrière van popster Ariana Grande werd in 2009 gelanceerd toen ze auditie deed voor de kinderserie ‘Victorious’. Hoewel ze in de serie ook af en toe een liedje mocht zingen, geraakte haar zangcarrière niet van de grond. Ariana zong dan maar covers op YouTube, wat haar uiteindelijk een platencontract opleverde. Haar eerste single ‘Put Your Hearts Up’ kwam in 2011 uit, zonder groot succes. Ondertussen is Ariana Grande een wereldster en scoort ze de ene hit na de andere. Met de single ‘Thank U, Next’, die vorig jaar uitkwam, schreef ze zelfs een beetje geschiedenis.

2. Miley Cyrus

In 2009 schreef Miley Cyrus geschiedenis toen ze als 16-jarige de jongste artiest ooit werd met vier nummer 1-albums in de prestigieuze Billboard 200. Het was tevens het jaar waarin ze voor het eerst op wereldtournee ging en haar eerste kledinglijn uitbracht. In 2009 vonden de opnames plaats van ‘The Last Song’. In die film speelt Miley aan de zijde van Liam Hemsworth. Nu, tien jaar later, is het stel pas gelukkig getrouwd. Ook carrièregewijs gaat het de zangeres nog altijd voor de wind.

3. Justin Bieber

Tien jaar geleden werd het fenomeen Justin Bieber op de wereld losgelaten. Zijn eerste single ‘One Time’ werd op 18 mei 2009 voor het eerst op de radio gespeeld. Zijn eerste album ‘My World’ werd nog datzelfde jaar een groot succes. Ondertussen is de Canadese zanger een grote wereldster met Grammy Awards en bakken geld op z'n naam. In 2018 deed de zanger het op carrièrevlak iets rustiger aan, maar hij werkt ondertussen wel naarstig verder aan een nieuw album. 10 jaar na z’n doorbraak in de showbizz is ‘Biebs', zoals hij vaak genoemd wordt, ook een getrouwde man. De gelukkige is fotomodel Hailey Baldwin.

4. Taylor Swift

In 2009 won Taylor Swift vijf American Music Awards, alsook de prestigieuze titel van ‘Billboard Artist of the Year’. Door een incident met Kanye West op de MTV Video Music Awards kwam de zangeres plots prominent in de spotlight. Sindsdien is Taylor niet meer weg te denken uit de internationale muziekwereld. In 2009 maakte Swift eveneens haar acteerdebuut in ‘CSI’ en stond ze op de set van de film ‘Valentine’s Day’, waar ze een kortstondige relatie begon met ‘Twilight’-acteur Taylor Lautner. Tegenwoordig heeft de bekroonde zangeres iets met Joe Alwyn.

5. Nicki Minaj

Na een moeizaam begin in de muziekwereld werd Nicki Minaj in 2009 ontdekt door rapper Lil Wayne. Ze bracht enkele semi-succesvolle singles uit en begon haar naam op de kaart te zetten. Tien jaar later is Minaj een wereldster en de bekendste vrouwelijke rapper in de hedendaagse muziekwereld.

6. Kendall Jenner

Als 14-jarige zette Kendall haar eerste stapjes in de modewereld. Ze tekende in 2009 een contract bij Wilhelmina Models. In media werd ze steevast omschreven als het halfzusje van Kim Kardashian. Ondertussen is ze die stempel ontgroeid en maakt ze faam als het best betaalde model ter wereld.

7. Jaden Smith

In 2009 was Jaden amper elf jaar oud. Hij ging door het leven als zoon van Will Smith en had twee kleine filmrolletjes op z'n naam staan. Ondertussen staan er al wat meer acteerprestaties op z'n palmares, waaronder ‘The Karate Kid’ en ‘After Earth’. Ook in de muziekwereld timmert Jaden lustig aan een carrière.

8. Willow Smith

Het kleine zusje van Jaden Smith maakte in 2009 bekend dat ze een muziekcarrière wou. Een jaar later kwam haar eerste album uit. Ondertussen is Willow weer naar de achtergrond verdwenen. Ze schuwt de media niet, maar investeert nog maar weinig tijd en energie in het onderhouden van een mediacarrière.

9. Jennifer Lawrence

In 2009 won J-Law haar eerste prijs voor haar vertolking in ‘The Bill Engvall Show’. Het was haar eerste vaste rol in een serie. In de jaren die volgden, speelde ze bejubelde rollen in de ‘X-Men’-reeks en de ‘Hunger Games’-trilogie. In 2015 en 2016 werd ze gekroond tot best betaalde actrice ter wereld. In 2019 worden er nog minstens vier nieuwe filmprojecten met Lawrence verwacht, waaronder een nieuwe ‘X-Men’-film. Op heden heeft de actrices 114 prijzen op haar naam staan, waaronder een Oscar.

10. Zendaya

De Amerikaanse actrice auditeerde in 2009 met succes voor een hoofdrol in de Disney-reeks ‘Shake It Up’. De eerste aflevering van de reeks werd live door meer dan 6 miljoen kijkers bekeken. In de jaren die volgden maakte de actrice naam voor zichzelf. Ze won meerdere Teen Choice Awards en speelgoedfabrikant Mattel ontwierp een op haar geïnspireerde Barbiepop. Zendaya heeft een persoonlijke app, miljoenen volgers op sociale media, een eigen boek en een kledinglijn. Bij ons is ze vooral bekend van haar rol in ‘Spider-Man: Homecoming’ en ‘The Greatest Showman’. In 2019 zal ze te zien zijn in de nieuwe ‘Spider-Man’-film en in de HBO-reeks ‘Euphoria’.