10 redenen waarom 2018 net is zoals 2003

29 januari 2018

14u01 0 Celebrities 2017 werd vaak vergeleken met de jaren '90, wel, 2018 is ondertussen bekroond tot 'de nieuwe 2003'. En daar zijn best wat redenen voor...

1. Christina Aguilera is terug een ster

Sinds de vroege jaren 2000 was het stil rond de soulzangeres. Waar ze in 2003 een echte legende was, die het podium onveilig maakte met haar single 'Dirrty', verdween ze daarna voor lange tijd uit de schijnwerpers... Nu, in 2018, is ze echter terug. Niet gewoon op de rode loper, maar als we haar mogen geloven komt er zelfs een nieuw album aan.

2. Britney Spears vertrekt op wereldtournee

2003 was een prachtjaar voor Britney als artiest. Ze scheerde hoge toppen met haar album 'In The Zone' en tourde erop los. Jammer genoeg stootte ze enkele jaren later op zware mentale problemen en leek haar tijd als popster voorgoed voorbij. Niets is minder waar! Na haar lange residentie in Las Vegas wordt Brintey in 2018 weer op de wereld losgelaten alsof er niets is veranderd.

Tickets and VIP packages are on sale now for all of the #PieceOfMe dates! 💖 https://t.co/SBF4WxXT31 pic.twitter.com/qW3hTpGENk Britney Spears(@ britneyspears) link

3. Shania Twain brengt eerste album in 15 jaar tijd uit

Niet alleen Christina en Britney zijn krachten om rekening mee te houden, maar ook Shania Twain is terug van weggeweest. In 2003 begon ze aan haar laatste tour in 15 jaar tijd. In 2018 is er dan eindelijk nieuwe muziek. That impresses us much.

4. 'Will & Grace' is terug op tv

De meest geliefde beste vrienden uit de nillies zijn terug op het kleine scherm. In 2017 werd beslist dat de show, die startte in 1998 en afliep in 2006, een revival kreeg. Blijkbaar hebben Eric McCormack en Debra Messing niets aan populariteit moeten inboeten, de show haalt net zoveel kijkers als vroeger - en het enige dat veranderd is, is dat men nu ook uitgesteld kan kijken.

5. 'Star Wars' speelt opnieuw in de bioscoop

Destijd was het 'The Clone Wars', vandaag is het 'The Last Jedi', het komt erop neer dat de 'Star Wars'-gekte nog volop leeft onder fans, zelfs tien jaar later.

6. Celebs dragen weer Von Dutch kleding

Kylie Jenner in een Von Dutch-jasje? Zo zie je maar dat alles terugkomt, zelfs lang verloren trends uit 2003.

7. Dan Brown brengt een bestseller op de markt

In 2003 zaten we collectief over 'De DaVinci Code' gebogen, terwijl we dit jaar zo snel mogelijk een kopie van 'Oorsprong' proberen te bemachtigen.

8. Zowel Pink als Kelly Clarkson zijn genomineerd voor Emmy's

Oké, ze hadden tezamen slecht 4% van de stemmen, maar toch zijn beide zangeressen terug op de kaart gezet, en ook dat is geleden van de vroege jaren 2000.

I'm not performing this year but I will be there with P!nk to watch other people win since we only got a collective 4% together in a grammy poll 😂 #GRAMMYsAskKelly https://t.co/tBUYogvlRh Kelly Clarkson(@ kelly_clarkson) link

9. Avril Lavigne brengt een nieuw album uit

Herinnert u zich de jonge punkrockzangeres nog? In 2003 zongen we mee met 'Complicated', binnenkort komen we erachter hoe haar nieuwe sound zal klinken, nadat ze enkele jaren stopte met de showbizz om de ziekte van Lyme onder controle te krijgen.

10. Lindsay Lohan ziet er weer gezond uit

In de acteerwereld is het dan weer Lindsay Lohan die is teruggekeerd uit het graf. Na jaren van drugsproblemen, een gevangenisstraf en een serieuze deuk in haar reputatie, ziet Lohan er weer fris als een hoentje uit. Net alsof ze de tijdmachine vanuit 2003 heeft genomen...