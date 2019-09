10 kilo vermagerd en gezin in puin: omkoopschandaal eist zijn tol op Lori Loughlin TDS

12 september 2019

18u00

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Het zou niet goed gaan met ‘Full House’-actrice Lori Loughlin (55), die samen met haar echtgenoot Mossimo Giannulli (56) verschillende mensen zou hebben omgekocht om hun dochters op prestigieuze universiteiten toegelaten te krijgen. Volgens de vrienden van de actrice eisen alle stress en commotie intussen een zware tol op Loughlin: ze zou bijna 10 kilo zijn afgevallen en enkel nog ruzie maken met haar man.

“Nu ze weet dat ze tot wel 40 jaar celstraf riskeert, krijgt Lori nog amper een hap door haar keel. Ze wordt ook geplaagd door slapeloze nachten. Deze hele situatie is haar compleet aan het verteren”, zegt een familievriend. De actrice zag er inderdaad zorgwekkend mager uit toen zij en haar echtgenoot recent voor het gerechtsgebouw in Boston werden gefotografeerd, waar de twee een belangrijke hoorzitting hadden.

Omdat Lori en Mossimo medewerkers van de Universiteit van Zuid-Californië hebben omgekocht om er hun dochters in te kunnen schrijven, riskeren ze elk tientallen jaren achter de tralies te verdwijnen. De twee zouden bijna een 500.000 euro hebben betaald en logen dat hun beide dochters goede roeisters waren, om hen zo als ‘atleet’ binnen te krijgen bij de universiteit. De actrice kwam ondertussen vrij na het betalen van een borgsom van 900.000 dollar, en ook haar man kwam op borgtocht vrij.

Huwelijk in puin

Ook hun dochters Isabella (20) en Olivia Jade (19) lijden onder het schandaal. “Hun dochter Bella maakt zich grote zorgen dat ze gaan scheiden”, klinkt het. Lori en haar echtgenoot zouden dan ook nog enkel ruzie maken, zoals over de beslissing om met een privéjet naar de rechtbank in Boston af te zakken. “Het koppel werd door hun advocaten nog zo geadviseerd dit niet te doen. Lori is stilaan wanhopig en vond dat een goed idee, om zich zo nederig op te stellen. Mossimo hield daarentegen vol en riep dat het een circus zou worden als ze een gewone lijnvlucht namen. Wij zeggen haar ondertussen al een tijdje dat ze hem beter kan verlaten, maar Lori weigert voorlopig. Omdat ze nog lijkt te geloven dat deze beproeving hen sterker zal maken.”

(lees verder onder de foto)

Doodsbang

De situatie heeft er voor gezorgd dat Lori intussen al bijna 10 kilo zou zijn verloren. “Lori heeft me zelf verteld dat alles stress haar meteen veel ouder doet voelen en dat het haar gezinsleven compleet heeft verwoest”, aldus de familievriend. “Lori is gewoon doodsbang dat ze de rest van haar leven in een cel zal moeten doorbrengen. En die zorgen laten zich ook zien in haar uiterlijk.”

En ook Dr. Jerome Spunberg, haar arts uit Florida, maakt zich intussen zorgen om de gezondheid van de actrice. Als de stress niet afneemt, kan Loughlin geconfronteerd worden met tal van ernstige problemen, waaronder darmaandoeningen, maagproblemen en slapeloosheid. “Die slapeloosheid kan het hele systeem verstoren en allerlei aandoeningen veroorzaken - zelfs een hartstilstand”, waarschuwt de dokter.