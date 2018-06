10-jarige dochter Jennifer Lopez wil boek uitbrengen MVO

29 juni 2018

09u01 0 Celebrities Jennifer Lopez en dochter Emme hadden donderdag afspraken bij drie uitgeverijen om een boekidee van de tienjarige te bespreken. Dat vertelde de zangeres in een Instagram Story.

De tienjarige laat in het filmpje trots een map zien met de uitwerking van haar idee, een kinderboek genaamd 'God Help Me'. Het meisje lijkt haar schrijfcarrière te willen opstarten onder haar officiële naam, Emme Maribel Muniz. Haar vaders naam is Marco Antonio Muñiz, alhoewel de wereld hem beter kent als Marc Anthony.

Als de afspraken donderdag succesvol zijn verlopen, is Emme niet de enige in de familie die een boek achter haar naam heeft staan. Jennifer bracht zelf in 2014 een autobiografie uit, 'True Love'.