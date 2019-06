10 jaar na haar dood: laatste woorden van Farrah Fawcett eindelijk bekend MVO

25 juni 2019

16u43 2 Celebrities Naast Yasmine en Michael Jackson is het vandaag ook exact tien jaar geleden dat de Amerikaanse actrice Farah Fawcett overleed. Ze stierf op haar 62ste aan kanker. Vrienden van de actrice halen herinneringen aan haar op, en onthullen ook voor het eerst haar laatste woorden, die volgens hen over haar zoon gingen.

“Ze zei zijn naam”, aldus Mela Murphy, een vriendin van Farah die aan haar sterfbed zat op die fatale dag in 2009. Ze heeft het over Farahs zoon, Redmond O’Neal, vandaag 34 jaar oud. “‘Redmond’, bleef ze maar zeggen.” Op het moment van haar dood zat Redmond in de gevangenis voor drugsbezit en worstelde hij al jaren met zijn verslaving. “Ik heb haar verteld dat ik voor hem zou zorgen”, aldus Murphy. “Dat ik er altijd voor hem zou zijn en dat ze zich dus geen zorgen moest maken. Ik zei: het is oké, je mag gaan nu. Dat was slechts enkele uren voor ze daadwerkelijk stierf. Zijn naam is het laatste dat ze gezegd heeft.”

Redmond was de zoon die de actrice had samen met Ryan O’Neal, de man waarmee ze nooit trouwde maar wel tientallen jaren samen was. Ze gingen even uit elkaar in 1985, maar vormden in 1997 alweer een koppel. “Er was geen dag waarop ik niet van haar gehouden heb”, zei Ryan na haar overlijden. Enkele dagen voordat Farrah overleed, smeekte haar partner Ryan O’Neal, een seriële schuinsmarcheerder, haar nog om vergiffenis.“Ik kroop bij haar in bed en vroeg haar om vergiffenis. ‘Astublief, vergeef me’, zei ik”, verklaarde O’Neal eerder al in ‘The View’.

Drugsverslaving

O’Neal schreef in 2012 ook een boek over zijn tijd met de actrice. “Ik heb haar overlijden nog niet verwerkt. Het boek schrijven, luchtte toch een beetje op. Ze hield van me. Ze zei dat ze van me hield. Had ze niet van me gehouden, dan had ik dit boek niet kunnen schrijven. Ik schreef het omdat ik haar mis, het is mijn manier om haar niet te vergeten. Ik voelde haar aanwezigheid terwijl ik het boek schreef. Ze was heel sterk en moedig, ik heb haar nooit bang gekend”.

Farrah liet haar fortuin van 6 miljoen dollar echter na aan haar zoon Redmond, O’Neal kreeg geen cent. Hoeveel daar nu nog van overschiet, is echter niet duidelijk. Nadat hij vrijkwam, trok hij opnieuw het slechte pad op. In 2018 beging hij een heleboel misdaden: hij deed een overval op een winkel met een mes en zou dat wapen ook gebruikt hebben om iemand neer te steken. Later zou hij ook een andere man aangevallen hebben met een gebroken fles. Hij werd aangeklaagd wegens poging tot moord, diefstal in de tweede graad, het bezit van methamfetamine, bezit van een dodelijk wapen en nog een rits kleinere feiten. Intussen heeft een psychiater, die aangesteld werd door de rechtbank, vastgesteld dat de man lijdt aan schizofrenie en een bipolaire stoornis. Hij is ook verslaafd aan meth, cocaïne, heroïne en alcohol. Volgens Redmond zelf is zijn ongecontroleerde gedrag te wijten aan zijn heroïneverslaving, die al 16 jaar duurt.