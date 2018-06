10 jaar na 'Camp Rock': zo gaat het nu met de cast KD

20 juni 2018

15u54 0 Celebrities Exact 10 jaar geleden, op 20 juni 2008, ging 'Camp Rock' in première. De film lanceerde de carrière van de toen nog onbekende Demi Lovato. Maar hoe verging het de andere castleden?

1. Demi Lovato (25)

Zonder twijfel de grootste ster die 'Camp Rock' voortbracht. Demi Lovato zette haar eerste stapjes in de spotlight in het kinderprogramma 'Barney & Friends', maar brak pas echt door bij het grote publiek dankzij haar rol als Mitchie Torres in 'Camp Rock'. Haar liedje 'This Is Me' werd een monsterhit en dat is Disney Channel niet ontgaan. De zangeres kreeg haar eigen televisieserie 'Sonny With A Chance' en vertolkte de hoofdrol in verschillende films. Het succes van Demi leek geen grenzen te kennen, tot ze na enkele publieke uitspattingen opgenomen werd in een afkickkliniek.

In 2011 bestormde de zangeres de hitlijsten met 'Skyscraper', een nummer over haar herwonnen kracht. Sindsdien zet de hitmachine achter 'Heart Attack' en 'Sorry Not Sorry' volop in op haar zangcarrière. Acteren liet ze, op enkele gastrolletjes na, al die tijd links liggen. Een terugkeer naar het scherm sluit ze niet uit. "De zin om te acteren is er weer", gaf ze toe aan enkele benieuwde fans.

2. Joe Jonas (28)

Als Shane Gray liet het voormalig tieneridool heel wat meisjesharten sneller slaan. De acteur was een graag geziene gast op Disney Channel, waar hij samen met zijn broers de hoofdrol in 'Jonas' mocht vertolken. Later volgde nog 'Jonas L.A.' en 'Camp Rock 2'.

Ten tijde van de film was Joe Jonas de leadzanger van de Jonas Brothers. Na hun split probeerde de zanger het solo, maar tegenwoordig maakt hij terug deel uit van een groep. Met DNCE scheerde hij in de Amerikaanse hitlijsten hoge toppen met de zomerhit 'Cake By The Ocean'. Op tv is hij tegenwoordig te zien als coach in de Australische versie van 'The Voice'. Ook privé gaat het hem voor de wind, na enkele korte romances met onder andere Demi Lovato en Taylor Swift, is de tweede Jonas Brother gelukkig verloofd met 'Game of Thrones'-actrice Sophie Turner.

3. Nick Jonas (25)

Als Nate Gray liep het jongste Jonas Brother-bandlid wat in de schaduw van zijn oudere broer. Ook in 'Jonas', Jonas L.A.' en 'Camp Rock' moest de zanger de spotlight steevast delen.

Sinds de split van de boyband timmert Nick Jonas volop aan zijn solocarrière. Hij bracht twee solo-albums uit en ging vervolgens met Demi Lovato op tournee doorheen de Verenigde Staten. De laatste jaren zet de ster meer in op acteren.

4. Kevin Jonas (30)

De oudste Jonas Brother was altijd al een vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot zijn jongere bandleden zong hij niet en zocht hij de media niet op. Zijn rol in de film was dan ook eerder beperkt.

Na 'Camp Rock' speelde Kevin Jonas gitaar bij de Jonas Brothers tot hun split in 2013. Sindsdien zei de acteur het Hollywoodleven grotendeels vaarwel. Hij verscheen wel nog in de realityreeks 'Married to Jonas' dat na twee seizoenen ophield. Tegenwoordig verdient het voormalig tieneridool zijn brood als ondernemer. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.

5. Meaghan Martin (26)

Meaghan Martin vertolkte de gemene Tess Tyler in de musicalfilm. Na haar weergaloze uitvoering van de rol veroverde ze een plekje op de '13 Hottest Young Stars to Watch' lijst van TV Guide.

Na de 'Camp Rock'-films wist de actrice amper nog rollen te verzilveren. Ze speelde nog mee in enkele films, waarvan 'Mean Girls 2' de bekendste is. Haar acteerdroom blijft ze wel koesteren. Ze studeerde af als actrice aan LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art, nvdr.) in 2016. Datzelfde jaar huwde ze met de Britse acteur Oli Higginson.

6. Alyson Stoner (24)

Naast Demi Lovato en de Jonas Brothers was Alyson Stoner de grootste naam binnen de 'Camp Rock'-cast. De Amerikaanse maakte haar filmdebuut als het zusje van Channing Tatum in 'Step Up'. De actrice begon haar carrière immers als danseres. Ze danste voor vele artiesten, waarvan Will Smith en Eminem de bekendste zijn.

Tegenwoordig is Alyson Stoner vooral bekend als stemactrice. Ze leent haar stem aan Isabella in de Engelstalige versie van 'Phineas & Ferb' en was ook te horen in 'De Legende van Korra' en 'W.I.T.C.H.' Ze bouwt ook aan een carrière als zangeres, maar zonder veel succes.

7. Maria Canals-Barrera (51)

De oudste ster van de filmreeks was Maria Canals-Barrera. De actrice vertolkte de rol van Connie Torres, de moeder van Demi Lovato's personage. Bij het jonge publiek was ze toen al bekend als Theresa Russo, de tv-moeder van Selena Gomez, in 'Wizards of Waverly Place'.

Maria blijft mikken op een jong publiek en is dan ook vooral te horen en te zien op Nickelodeon en Disney Channel. Ze spreekt er stemmen in en overheerst in de rol van moederkloek. In series voor volwassen duikt ze vooral op als gastactrice.

8. Anna Maria Perez de Taglé (27)

Anna Maria Perez de Taglé speelde een kleinere rol in de film, maar ze kon er wel haar klok van een stem in kwijt. Heel wat fans zagen een grote carrière voor haar in het verschiet.

De Filipijns-Amerikaanse actrice kon de verwachtingen echter niet inlossen. Ze had gastrollen in enkele televisieseries en kortfilms, waarna ze het theater introk. In 2011 speelde ze een hoofdrol op Broadway in de heropvoering van 'Godspell'. Tegenwoordig haalt de actrice haar inkomsten uit modelopdrachten en haar eigen op make-up gerichte YouTube-kanaal.

9. Jasmine Richards (27)

Jasmine Richards gaf in 'Camp Rock' gestalte aan Margaret Dupree, het meisje met haar engelenstem dat uiteindelijk de grote zangwedstrijd won. Wat veel fans niet weten, is dat de actrice niet echt zong. Haar winnende liedje werd ingezongen door de toen 34-jarige Amerikaanse zangeres Renee Sandstrom.

In 2009 veroverde ze een hoofdrol in het kinderprogramma 'Overruled!', maar verdween niet veel later compleet uit de spotlight. Haar laatste acteerprestatie dateert uit 2013.

10. Roshon Fegan (26)

De guitige Sander Loyer werd gespeeld door Roshon Fegan. De acteur zette zichzelf tijdens de film vooral in de kijker als rapper.

Na 'Camp Rock' bleef de rapper Disney trouw. Hij kreeg een hoofdrol in de dansserie 'Shake It Up', dat drie seizoenen liep. De dansmicrobe liet hem daarna niet meer los, bewijst zijn zesde plaats bij 'Dancing with the Stars'. Tegenwoordig focust hij zich naast dans vooral op muziek. Het grote succes blijft voorlopig uit.