10.000 dollar voor wie make-upkoffer van visagist Kardashians terugvindt

Bron: Belga 0 Instagram: makeupbymario Celebrities Mario Dedivanovic, een van de vaste visagisten van de Kardashians, zit in zak en as. Zijn make-up koffer, met daarin onder andere peperdure kwasten waarmee hij al jaren werkt, is gestolen op JFK Airport in New York. De make-up artist wil zijn spullen zo graag terug, dat hij 10.000 dollar geeft aan de persoon die de bagage bij hem terugbezorgt.

"Mijn hele leven zit in die koffer. Dit is me nog nooit overkomen. Breng hem alsjeblieft bij me terug. Het is een bruine Rimowa en ik vloog met Jet Blue," luidt de emotionele boodschap van Mario. Kim Kardashian postte zijn bericht op haar Twitter account, met de vraag of Jet Blue deze koffer kon vinden.

Please find his bag @JetBlue 🙏🏽✈️💙 Kim Kardashian West

De luchtvaartmaatschappij reageerde dat er contact opgenomen moest worden met het centrale bagage services team en dat ze hoopten dat Mario en de koffer snel weer samen zijn.

Inmiddels heeft de visagist een update gegeven op Instagram, waarin hij vertelt nog steeds hoop te hebben zijn geliefde make-up kit terug te krijgen. "Ik werk nu voor het eerst sinds 17 jaar met andere spullen. Jet Blue werkt supergoed met me mee en heeft me continue geholpen de afgelopen dagen. Ik wil iedereen bedanken voor hun steun en hopelijk komt het goed."

Update on my makeup kit that was taken from @jfkairport @jetblue thank you everyone for all your support 🙏🏻🙏🏻