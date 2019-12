1,5 jaar na overdosis: Demi Lovato sluit turbulente periode af met indrukwekkende tattoo LV

26 december 2019

15u40 0 Showbizz De Amerikaanse zangeres Demi Lovato heeft er een turbulent anderhalf jaar opzitten. De 27-jarige belandde in de zomer van 2018 in het ziekenhuis na een drugsoverdosis. Die zware periode wil Lovato nu achter zich laten en dat symboliseert ze met een tattoo.

Op kerstavond trok Demi Lovato naar een tattooshop in Los Angeles. Daar liet ze een tattoo zetten om de woelige periode na haar overdosis af te sluiten. Het is de artiest zelf, Alessandro Capozzi, die de inkttekening onthulde op Instagram: een engel die haar vleugels verliest, maar in de lucht wordt gehouden door drie duiven. “Voor de ongelofelijke Demi Lovato”, schrijft hij.

“We hebben deze tekening samen gemaakt om de hergeboorte van de ziel te symboliseren. De donkere vleugels stellen de slechte tijden voor, en het wegvagen van de vleugels is hoe ze vooruit gaat”, legt Capozzi uit in de beschrijving. “Het licht vanbinnen stelt de innerlijke kracht voor die nodig is voor de verandering. En de duiven, die haar optrekken, symboliseren het bereiken van een hogere staat van bewustheid. Proficiat met je inspirerende reis, Demi, ik ben vereerd dat ik dit mocht doen voor jou.”

Volgens TMZ bracht Lovato zo'n 8 uur door in de tattoozaak. De zangeres liet onder de foto van de artiest wel weten er heel erg blij mee te zijn. “Je bent zo hard bedankt! Het ziet er ongelofelijk uit, je bent zo getalenteerd!”