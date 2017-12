1,35 miljard euro rijker: Vin Diesel meest succesvolle acteur van 2017 TDS

22u47

Bron: BUZZE 2 EPA Celebrities Superhelden lijken dit jaar de filmwereld te domineren, maar actiesterren stelen nog steeds de show. Vin Diesel is de meest succesvolle acteur van 2017 met 1,35 miljard euro aan wereldwijd verkochte bioscoopkaartjes. Dit is grotendeels te danken aan het gigantische succes van 'Fate of the Furious'. Dat meldt het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Het achtste deel van de 'Fast and the Furious'-franchise was de op één na best verkochte episode, met 1 miljard euro aan verkochte kaartjes. 'xXX: Return of Xander Cage', met eveneens Diesel in de hoofdrol, was goed voor 3,5 miljard euro.

Diesel verslaat collega Dwayne Johnson, die dit jaar met 1,25 miljard op de tweede plek staat van de lijst van Forbes van meest verdienende acteurs in 2017. Johnson was, naast 'Fate and the Furious', dit jaar ook te zien in de geflopte 'Baywatch'-film.

Gal Gadot maakt de top 3 compleet. De actrice speelde de hoofdrollen in 'Wonder Woman' en 'Justice League', samen goed voor bijna 1,2 miljard aan de kassa's.