"Zus van George Michael stierf aan gebroken hart" Silke Denissen

30 december 2019

00u00 0 Celebrities Hoewel haar doodsoorzaak nog niet officieel bekend is gemaakt, zijn haar vrienden er rotsvast van overtuigd dat Melanie Panayiotou (55) - de zus van George Michael - stierf aan een gebroken hart. Melanie overleed op kerstdag, dag op dag drie jaar na haar geliefde broer. "Ze heeft zijn dood nooit verwerkt."

"We denken dat ze stierf aan een gebroken hart", vertelt een vriend van de familie stellig aan de Britse pers. "Melanie leefde als een kluizenaar en kwam alleen buiten om naar de kapper of de post te gaan. Heel soms ging ze naar haar oudere zus Yioda, maar het merendeel van de tijd was ze thuis. Ze liet haar boodschappen aan huis brengen." Een schril contrast met de jongere, vrolijke Melanie, die samen met haar bekende broer George op tournee ging en regelmatig de bloemetjes buitenzette.

Erfenis

Maar sinds zijn dood in 2016 is er iets in haar geknakt, klinkt het. Onder meer de problemen met Fadi Fawaz, de partner van de Wham!-zanger, zouden haar danig van streek gemaakt hebben. Fadi was woest toen hij ontdekte dat hij niet vermeld stond in het testament van George. Hij woonde enkele jaren als kraker in de luxueuze villa in Londen die hij met zijn geliefde deelde. Maar toen hij in juli topless op het dak stond en zware schade had aangebracht aan de riante woning van een kleine 6 miljoen euro, werd hij gearresteerd en werd hem de toegang ontzegd. Daarop besloot hij om zijn voormalige schoonfamilie een proces aan te doen, om toch maar iets van de erfenis te kunnen opstrijken. "Melanie was diep verontrust door de situatie met Fadi", klinkt het. "Daarnaast heeft ze Georges dood nooit verwerkt. Ze is er nooit in geslaagd om de leegte te vullen die zijn overlijden heeft nagelaten. Ze was het familielid dat het dichtste bij George stond. Melanie leek zo eenzaam. Hoewel ze contact is blijven houden met haar zus Yioda, denk ik niet dat ze haar vader vaak zag." Jack Panayiotou verloor eerder ook al zijn vrouw Lesley in 1997.

Nachtmerrie

Een fan van George Michael, met wie Melanie recent afsprak in het Ritz-hotel in Londen, bevestigt dat. "Ze praatte veel, maar ze klonk nooit opgewekt of vrolijk. Ik denk dat ze depressief en eenzaam was, en dat dat bijgedragen heeft tot haar dood." Ook Fadi kwam ter sprake. "Ze zei dat hij een 'echte nachtmerrie' was. Ze probeerde zich niet te veel in te laten met hem en de hele situatie, en liet de advocaten het afhandelen. Maar het maakte haar echt triest."

Kapster Melanie zal naast haar broer en hun moeder Lesley begraven worden in Londen.