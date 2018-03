"Zou je liever Rihanna meppen of Chris Brown slaan?": Rihanna is razend na blunder van Snapchat SD

15 maart 2018

21u35

Snapchat heeft zich de woede op de hals gehaald van Rihanna (30). Aanleiding voor Rihanna's boosheid is een advertentie die op Snapchat werd getoond met de tekst: "Zou je liever Rihanna meppen of Chris Brown slaan?"

Snapchat had al excuses aangeboden en trok de advertentie voor een mobiele game meteen terug. Volgens het bedrijf is de reclame ten onrechte goedgekeurd en is deze in strijd met de advertentierichtlijnen.

Rihanna reageerde donderdag alsnog op het incident. "Snapchat, je bent niet mijn favoriete app, dat weet je", schreef Rihanna op Instagram Stories. "Ik probeer er nog steeds achter te komen welk punt jullie wilden maken. Ik zou het graag onwetendheid noemen, maar ik weet dat jullie niet zo dom zijn."

Ook Chris Brown heeft gereageerd op de advertentie via zijn advocaat. "Wie dit bij Snapchat heeft gepost moet zelf worden geslagen", zegt Browns advocaat tegen E! News. Chris Brown werd in 2009 veroordeeld voor het mishandelen van Rihanna, zijn toenmalige vriendin.

Een woordvoerder van Snap Inc., maker van Snapchat, noemt de omstreden advertentie walgelijk. "De advertentie had nooit mogen verschijnen. Het spijt ons dat we deze vreselijke fout hebben gemaakt. We onderzoeken wat er tijdens het beoordelingsproces fout is gegaan zodat we ervoor kunnen zorgen dat zoiets niet opnieuw kan gebeuren."