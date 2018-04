'Zoon voor Rachel McAdams' KDL

10 april 2018

08u55

Bron: ANP 0 Celebrities Actrice Rachel McAdams (39) is moeder geworden van een zoon. Dat schrijven meerdere Amerikaanse media op basis van foto's waarop Rachels vriend Jamie Linden met een baby in zijn armen loopt. Een woordvoerder van het koppel kon het nieuws nog niet bevestigen.

In februari raakte bekend dat Rachel zwanger was van haar eerste kindje. De 39-jarige Canadese hield zich toen al enkele maanden op de achtergrond. Zo was ze niet bij de première van haar nieuwe film 'Game Night'.

Ook haar privéleven schermt Rachel al jaren af. Ze zou sinds de zomer van 2016 een relatie met Jamie hebben, maar de twee zijn sindsdien amper in het openbaar gezien.