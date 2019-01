'Zoon Lionel Richie opgepakt na bomdreiging’ MVO

21 januari 2019

08u01 0 Celebrities Miles, de 24-jarige zoon van zanger Lionel Richie, heeft zich afgelopen weekeinde in de nesten gewerkt. Hij werd opgepakt op luchthaven Heathrow in Londen nadat hij in een van de terminals met een bom had gedreigd, zeggen bronnen tegen TMZ.

Volgens de politie werd zaterdag een 24-jarige man opgepakt voor het geven van een valse bommelding en geweldpleging. Miles, die actief is als model, zou zijn geweigerd toen hij op het vliegtuig wilde stappen. Hij werd boos en beweerde vervolgens dat hij een bom in zijn tas had en die zou laten ontploffen als hij niet alsnog mee mocht.

Toen luchtvaartbeveiligers toesnelden zou Miles ook nog eens agressief zijn geworden en een van de mannen hebben geslagen. De gewaarschuwde politie kwam daarna tussenbeide en sloot hem op. Het liep voor Miles met een sisser af. Hij zou op de bon zijn geslingerd en mocht vervolgens weer gaan.