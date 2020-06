“Zonder Vanessa zou ik niet meer samen zijn met Carey”: Pink deelt het geheim van haar gelukkige huwelijk SDE

22 juni 2020

12u19

Bron: Page Six 0 Celebrities Pink (40) en haar echtgenoot Carey Hart (44) zijn al 14 jaar getrouwd. En het koppel is nog steeds gelukkig samen - dankzij Vanessa. Geen minnares, maar simpelweg een huwelijkstherapeute. Dat vertelt de zangeres in een interview met Page Six.

Al 18 jaar lang volgen Pink en haar echtgenoot Carey Hart huwelijkstherapie bij een zekere Vanessa Inn, verklapte de zangeres aan Page Six. “Ik praat alleen met Vanessa, en ook samen met Carey. Het is de enige reden dat we nu nog samen zijn", geeft ze toe. “We zijn al zo lang partners, dat we gewoon twee verschillende talen beginnen te praten. Ik kan niet zeggen dat het een verschil is tussen mannen en vrouwen, ik denk dat het gewoon puur iets van partners, van echtgenoten is.”

Daarom komt Vanessa goed van pas. “Je hebt iemand nodig die naar jullie allebei luistert en dan vertaalt”, legt Pink uit. “Als Vanessa de afgelopen 18 jaar niet voor me had vertaald, dan zouden we nu niet samen zijn. Als kinderen wordt ons niet aangeleerd om een relatie te hebben, om met mensen te kunnen opschieten. Dat is wat er nu in ons land aan het gebeuren is. We weten niet hoe we elkaar graag moeten zien, we weten niet hoe we met elkaar moeten opschieten, we weten niet hoe we moeten communiceren.”

Intimiteit

Pink geeft in het interview ook toe dat ze in het verleden vaak de oorzaak van hun problemen bij Carey legde, maar dat ze ondertussen beseft heeft dat ook haar schuld treft, omdat intimiteit vaak een probleem voor haar is. “Er is volgens mij een verschil tussen een connectie hebben en intimiteit", zegt ze. “Die intimiteit is moeilijk voor me. Op een bepaald moment zat ik samen met Carey bij Vanessa, en ik was al jaren aan het klagen over hoe hij nooit aanwezig is, over hoe hij het gewoon niet begrijpt en me emotioneel niet hoort of probeert om me te begrijpen. En Vanessa zei: ‘Oké, nu gaat iedereen zwijgen. Sta recht, leg je handen op elkaars hart en kijk in elkaars ogen.’ En die man waarvan ik had gezegd dat hij voor mij geen moeite wilde doen, stond daar. Met z'n voeten in de aarde, z'n hand op m’n hart en z'n ogen die in mijn ziel keken. En weet je wat ik deed? Ik begon te giechelen en ik keek weg. Op dat moment besefte ik dat onzin uitkraamde. Ik was diegene die hier maar wat stond te kletsen, en dat was niet de eerste keer."

Lees ook:

Pink en driejarig zoontje getroffen door corona, zangeres haalt uit naar Amerikaanse regering

Pink neemt een jaartje vrijaf: “Nu is mijn echtgenoot aan de beurt”

Pink geeft half miljoen dollar aan Australische brandweerlieden