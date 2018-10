"Zonder jullie was ik er gewoon echt niet meer": YouTuber Enzo Knol pinkt traan weg in emotionele boodschap voor oma en opa TK sam

04 oktober 2018

22u55 1 Celebrities Het was een emotionele 'bedgeheimen' vanavond in Gert Late Night. YouTuber Enzo Knol luchtte er zijn hart tegen James Cooke en vertelde er over meer over zijn lastige jeugd en de tragische dood van zijn beste vriend. Eindigen deed hij met een pakkende boodschap aan zijn grootouders, naar eigen zeggen de liefste mensen die hij ooit heeft ontmoet.

Wie regelmatig op YouTube zit, zal de naam Enzo Knol wel kennen. De YouTuber uploadt dagelijks een vlog - een videoblog - van zijn leven, waar zijn meer dan twee miljoen abonnees graag naar kijken. Ze kunnen 365 dagen per jaar volgen hoe Enzo zijn cappuccino zet, hond Bumper uitlaat en zijn vrienden voor de zoveelste keer met een confettikanon prankt. Op zijn tweede kanaal, waar hij gamefilmpjes post, heeft hij nog eens meer dan een half miljoen volgers. Kortom, de twintiger is razend populair, vooral bij jonge Nederlanders en Vlamingen. Dat legt hem ook geen windeieren, want Enzo zou al miljonair zijn. Hoeveel hij precies waard is, is niet bekend, maar hij heeft in ieder geval genoeg om een wagen van 240.000 euro te kopen.

Het succes van Enzo staat in schril contrast met zijn verleden. Eerder deze week vertelde hij al eens over zijn moeilijke schooljaren, waaraan hij op zijn 17e een voortijdig einde maakte. "Het ging daarna nog bergaf", klonk het. "Ik gamede de hele dag, rookte, dronk en blowde." Pas toen hij op zijn 18e met hartklachten bij de dokter belandde, besefte hij dat er iets moest veranderen. "Ik zag al die oude mensen rond mij en vroeg me af wat ik in hemelsnaam aan het doen was. Ik ben toen gestopt met roken en drinken, en doe dat vandaag nog steeds niet.”

Dood van vriend

Na de scheiding van zijn ouders liep ook de nieuwe relatie van zijn moeder op de klippen", verklapt Enzo aan James. "Het bleef maar aan de gang en we verhuisden elke keer. Elke keer weer dat nieuwe jongetje van de klas. Dan werd ik voorgesteld, en was het Enzo Knol, en dan begon iedereen te lachen." Dat was meteen een van de redenen waarom Enzo liever niet meer naar school wilde. Hij nam het zijn moeder ooit zelfs kwalijk, maar ondertussen heeft hij zowel met haar als met haar huidige vriend en goede relatie. Met vorige stiefvaders boterde het niet, omdat zij te hard hun best deden om een vader te zijn, luidt het.

Wanneer James vraagt of de gevolgen daarvan zo erg waren, dat Enzo geen zin meer had in het leven, antwoordt de YouTuber bevestigend. Hij vertelt over toen hij in Assen woonde, en zijn beste vriend daar ook met heel veel problemen kampte. "Uiteindelijk zijn we allebei van die problemen afgekomen, alleen hij op een heel droevige manier", legt Enzo uit. Zijn vriend stapte namelijk uit het leven. "Als je zoiets krijgt te horen, dan stort je wereld wel even in."

De verschrikkelijke gebeurtenis deed Enzo wel "beseffen hoe fragiel het leven wel niet kan zijn, en hoe erg je het moet waarderen dat je het goed hebt". "Wat is echt heel erg jammer vind, is dat ik heel graag mijn succes had willen delen met hem", bekent hij.

Oma en opa

Gelukkig vond hij veel steun bij zijn oma en opa. "Ik heb eigenlijk nog nooit zulke lieve mensen ontmoet en gekend als mijn oma en opa", zegt Enzo in een emotionele boodschap aan zijn grootouders. "En opa en oma, ik heb het al zo vaak gezegd, en jullie weten ook: zonder jullie was ik er gewoon echt niet meer. En daarom wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie ooit hebben gedaan. Niet alleen voor mij, ook voor (zijn broer, nvdr.) Milan en voor mama."

Enzo's grootouders Henk en Marietje waren zonder zijn medeweten ook van de partij in Gert Late Night. "We zijn zo ontzettend trots op wat hij doet, op eigen kracht", vertellen ze. En zoals echte grootouders vermelden ze ook dat Enzo zijn vlogkunsten heeft geleerd van zijn broer Milan. "We zijn zo blij dat hij datgene doet wat hij nu doet, en daar zo veel mensen mee pakt. Hij laat zien dat hij positief en optimistisch in het leven staat. Ondanks alles. En dat pakt die kinderen kennelijk, die nog worstelen met het volwassen worden."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.