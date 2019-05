“Zoë Kravitz stiekem getrouwd” SD

22 mei 2019

18u06

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Heuglijk nieuws! Volgens bronnen zijn Zoë Kravitz (30) en Karl Glusman (31) stiekem getrouwd. Dat meldt het magazine Us Weekly. Er zou in juni wel nog een traditionele ceremonie volgen in Frankrijk.

‘Big Little Lies’-actrice en dochter van Lenny Kravitz, Zoë, zou in het huwelijk getreden zijn met haar verloofde, ‘Love’-acteur Karl Glusman. Dat het huwelijk stiekem plaats zou vinden, is eigenlijk geen al te grote verrassing. Ook de verloving van het koppel gebeurde achter gesloten deuren. Pas in oktober 2018 deelde Kravitz het nieuws met de wereld, en toen waren de twee al acht maanden verloofd.

Het koppel leerde elkaar in 2016 kennen, nadat ze door gemeenschappelijke vrienden werden geïntroduceerd. Glusman had al langer een oogje op Kravitz, maar was te nerveus om iets te ondernemen. Diezelfde avond nog kusten ze, en niet lang daarna ging het koppel samenwonen. “Ik kan mijn gekste zelf zijn bij hem", vertelde Kravitz in een interview. “Het is echt ontspannend om bij iemand te zijn waar je honderd procent jezelf kan zijn.” Het aanzoek was eerst gepland voor Parijs, maar toen werk tussenbeide kwam, stelde Glusman de vraag in hun woonkamer. “Ik droeg een joggingbroek”, herinnert Kravitz zich. “En ik denk dat ik een beetje dronken was.” De acteur stak enkele kaarsjes aan, zette Nina Simone op en begon haar te knuffelen. “Ik voelde zijn hart zo snel kloppen, dat ik me echt zorgen om hem begon te maken”, vertelt Kravitz. Glusman ging op één knie zitten en Kravitz zei: “Ja, stretch! Stretch zodat je hart kan kalmeren!” Maar dan haalde haar vriend een doosje met de ring boven, net diegene waarover ze had zitten fantaseren. “Hij sloeg de nagel op de kop. En ik vind het geweldig dat zijn uitgebreide plan in Parijs uiteindelijk niet doorging. Dat het thuis was, in een joggingbroek.”