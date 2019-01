"Zijn persoonlijkheid die bovenkwam als hij me sloeg noemden we het monster”: Ex Amber Heard was doodsbang voor Johnny Depp TDS

03 januari 2019

17u27

Bron: ANP 0 Celebrities Amber Heard (32), de ex-vrouw van Johnny Depp, was op bepaalde momenten ‘doodsbang’ voor de acteur. Dat blijkt uit documenten die in bezit zijn van The Hollywood Reporter.

Heard had tijdens haar huwelijk met Depp een aparte naam voor de duistere kant van de Pirates of the Caribbean-acteur. “Zijn andere persoonlijkheid - die bovenkwam als hij me sloeg - noemden we ‘het monster’. We hebben dat jarenlang zo genoemd”, bekent Heard volgens de rechterlijke papieren. “Ik was doodsbang voor dat monster”, voegt ze eraan toe.

Depp en Heard gingen in 2017 na een lange vechtscheiding uit elkaar. De actrice beschuldigde Depp destijds van fysieke en verbale mishandeling. De 55-jarige acteur zegt onschuldig te zijn.