"Ze zal alleen eindigen, al breiend en met een kat": het troebele liefdesleven van Kylie Minogue (50) in tien relaties

DBJ

07 april 2018

06u00 0 Celebrities Kylie Minogue wordt in mei vijftig jaar. In die halve eeuw trouwde de Australische popprinses nooit, maar ze stond er wel een aantal keer heel dicht bij. "Het huwelijk is niets voor mij", liet ze onlangs ontvallen in een interview, maar wie hou je voor de gek Kylie? Haar troebele liefdesleven in tien relaties.

1. Jason Donovan (1986-1990)

Kylie Minogue leerde Jason kennen op de set van de Australische soap 'Neighbours', waar ze als Charlene en Scott ook in de soap een relatie hadden. Later hadden de twee het enkel over een 'vriendschap', maar toen Kylie's roem die van Donovan oversteeg, ging ze aan de haal met rockster Michael Hutchence. Donovan noemde het later 'een harde noot om kraken'.

2. Michael Hutchence (1989-1991)

De charismatische rocker van de band INXS stelde zich naar verluidt als volgt voor aan de Australische: "Ik weet niet wat we eerst moeten doen, lunchen of vrijen?" Hun relatie was er vooral een van passionele aard en na achttien maanden verliet de Australiër Kylie voor het Deense model Helena Christensen. Hutchence beroofde zichzelf van het leven in 1997. "Hij heeft mijn ogen naar de wereld geopend", zei Kylie later over hem.

3. Lenny Kravitz (1991)

Met een gebroken hart stortte Kylie zich in de armen van de Amerikaanse rocker Lenny Kravitz. Ze trok even in in zijn appartement in New York, maar hun relatie was van erg korte duur. Zij wilde voort met haar carrière, hij liet zijn oog vallen op Vanessa Paradis.

4. Stephane Sednaoui (1996-1998)

Kylie leerde Franse fotograaf kennen toen hij de foto's nam voor een van haar albums. Hoewel ze nooit officieel verloofd waren, hing een huwelijk in de lucht. De plotse dood van Michael Hutchence in 1997 wierp een schaduw over hun relatie.

5. Tim Jefferies (1998)

Nog onder de indruk van haar breuk met Sednaoui keerde Kylie zich even naar de Amerikaanse miljonair Tim Jefferies. Ze gingen samen naar een aantal feestjes, maar officieel werd het nooit. Jefferies had net zijn relatie beëindigd met Elle - The body- Macpherson en ging na Kylie door met supermodel Claudia Schiffer. Hij is nu getrouwd met de Zweedse Milan Johansson, een - je raadt het nooit - topmodel.

6. Rupert Penry-Jones (1999)

De relatie met acteur Rupert Penry Jones duurde slechts enkele maanden, toch was dat langer dan Rupert zich kon inbeelden. "Ik kon eerlijk gezegd niet geloven dat het langer duurde dan een week", zei hij daar later over. "Ik vond mezelf de gelukkigste man ter wereld." Hij is nu getrouwd met actrice Dervia Kirwan.

7. James Gooding (1999-2002)

Kylie had drie jaar lang een relatie met het Britse model, voor ze in 2002 uit elkaar gingen. Het koppel liet achteraf weten dat ze zich zouden concentreren op hun vriendschap, maar Gooding klapte al snel uit de biecht. "Ze is een ontzettende controlefreak en zal alleen eindigen. Al breiend en met een kat." Voor dat interview kreeg Gooding 250.000 pond van de krant News of the World.

8. Olivier Martinez (2002-2007)

Kylie leerde de Franse dubstem van Brad Pitt kennen tijdens de Grammy Awards. "Het is de meest eerbare man die ik ooit ontmoette", zei Kylie ooit over hem. Na een aantal jaar werden de geruchten over overspel met onder meer Angelina Jolie steeds luider en gingen ze uit elkaar. Martinez trouwde -en scheidde- later met actrice Halle Berry.

9. Andres Velencoso (2008-2013)

Kylie's relatie met het Spaanse model Adres Velencoso was een van haar langere. "Ik weet niet wat me overkomt", zei Kylie daarover. "Ik raak dus wel degelijk nog eens gesettled." Na vijf jaar hield die relatie op te bestaan, nog maar eens wegens te drukke tourschema's.

10. Joshua Sasse (2015-2017)

Wanneer de twee elkaar ontmoetten beweerde Joshua Sasse niet te weten wie Kylie Minogue was. Amper zes maanden nadat ze elkaar leerden kennen, kondigden ze hun verloving aan, maar van een huwelijk kwam er nooit wat in huis. Hij zou zijn oog op andere vrouwen hebben laten vallen en dus liet ze hem staan. Later begon Sasse een relatie met actrice Harriet Colling en ze zouden twee maand geleden trouwen, maar zij liet hem - slechts enkele dagen voor de grote dag- staan.