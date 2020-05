“Ze is ijskoud, sluw en vernedert iedereen”: gewezen bodyguard van Ellen DeGeneres gooit olie op het vuur TDS

04 mei 2020

14u25

Bron: Fox News 3 Celebrities Zet Ellen DeGeneres (62) keer op keer een masker op als ze haar wereldberoemde talkshow presenteert? De afgelopen tijd regende het al Zet Ellen DeGeneres (62) keer op keer een masker op als ze haar wereldberoemde talkshow presenteert? De afgelopen tijd regende het al onthullingen die haar aardige en genereuze imago een serieuze deuk gaven , nu doet ook haar voormalige bodyguard Tom Majercak daar nog een schepje bovenop. Volgens de lijfwacht is het dan ook zo klaar als een klontje: “Die lieve persoonlijkheid van Ellen is één grote façade.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bodyguard Tom Majercak is allesbehalve een onbekende in Hollywood. Hij stond eerder in voor de beveiliging van Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kevin Spacey, Luptia Nyongo, Bradley Cooper, Channing Tatum, Julia Roberts, Angelina Jolie en Brad Pitt en werd in 2014 ook aangeworven door DeGeneres, zo vertelt hij in een interview met Fox News. Tom werd eenmalig ingeschakeld tijdens de uitreiking van de Oscars, waarvan Ellen toen de presentatie deed. De lijfwacht was verantwoordelijk voor de bescherming van Ellen, haar moeder en haar vrouw Portia de Rossi, maar volgens Majercak draaide het hele gebeuren uit op een fiasco. Als hij terugblikt op de avond, spreekt de bodyguard dan ook van “een vernedering.”

“Ik hield hun handen vast en begeleidde hen langs anderen en door de grote groepen mensen”, legt Tom uit. “Ellen is de enige beroemdheid voor wie ik heb gewerkt - en ik werd al toegewezen aan een flink aantal sterren - die nooit de tijd heeft genomen om me gedag te zeggen.” Het eerste contact met Portia De Rossi, die hij omschrijft als “zeer aangenaam”, verliep nochtans wél vlot. “Maar het ging de negatieve kant op toe zij mij aan Ellen voorstelde. Die keek enkel neer op mij en zei niet eens ‘hallo’ of ‘bedankt voor het beschermen van mijn moeder, mijn vrouw en mij’.

(lees verder onder de foto)

Schijnvertoning

De lijfwacht is vandaag de dag nog altijd niet te spreken over hoe hij werd behandeld. “Het ging er ijskoud aan toe en Ellen was erg sluw”, zegt hij. “De manier waarop Ellen andere mensen behandelt die niet in haar directe kring zitten is vernederend. Ik dacht dat Ellen ‘helder en positief’ was toen ik haar op tv zag. Maar dat was in werkelijkheid dus niet het geval. Als mensen haar op tv zien, vallen ze in zwijm voor haar. Maar het is niet meer dan één grote façade. Ze is niet de persoon voor wie ze zich voordoet of waarvan ze de maatschappij wil doen geloven dat ze het is. En dat is mijn mening.”

De lijfwacht treedt naar voren nadat verschillende medewerkers en gasten van ‘The Ellen Show’ via de sociale media hun beklag deden over de DeGeneres. Iets wat ook beautyvlogger NikkieTutorials beaamde en waar ze inmiddels al meermaals publiekelijk op terugkwam. Ellen heeft nog niet gereageerd op de nieuwe onthullingen, al liet ze eerder al optekenen dat dergelijke verhalen over hoe ze haar personeel zou behandelen ‘regelrechte leugens’ waren. “De eerste werkdag zei ik meteen: ‘Het enige wat ik wil, is dat iedereen hier gelukkig en trots is op waar ze werken. Niemand zal zijn stem verheffen of ondankbaar zijn. Dat is tot op de dag van vandaag de regel.”

LEES OOK:

Werknemers keren zich tegen Ellen DeGeneres na pijnlijke corona-actie: “Ze is een van de meest gemene mensen ter wereld”

NikkieTutorials maakt gehakt van Ellen DeGeneres: “Ik mocht niet eens het toilet gebruiken”