"Zaak Weinstein volgende week van start"

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA De zaak tegen Harvey Weinstein kan volgende week al van start gaan. Celebrities De openbare aanklager in New York wil zo snel mogelijk van start met de zaak tegen Harvey Weinstein. Volgens een lokale tak van zender NBC wil hij al volgende week een jury verzoeken de studiobaas in staat van beschuldiging te stellen.

De politie in New York verklaarde vrijdag dat agenten een verklaring hebben opgenomen van actrice Paz de la Huerta, die Weinstein ervan heeft beschuldigd haar twee keer verkracht te hebben. Een woordvoerder van de NYPD liet toen weten dat rechercheurs het verhaal van de Boardwalk Empire-actrice geloofwaardig vonden en het in ieder geval deels konden staven.

Bewijs verzamelen

"Als deze persoon nog in New York was, en het was recentelijk gebeurd, zouden we hem ongetwijfeld meteen hebben gearresteerd", zei een politiechef. "Maar we hebben het over een zeven jaar oude zaak, en we moeten eerst meer bewijs verzamelen."