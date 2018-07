'Young and the Restless'-acteur veroordeeld voor aanranding van tienjarig meisje TK

14 juli 2018

09u52

Bron: USA Today 0 Celebrities Corey Sligh, een acteur bij de Amerikaanse soap 'The Young and the Restless', is door een rechtbank veroordeeld voor de aanranding van een meisje van tien. Dat meldt The Atlanta Journal-Constitution.

Sligh (30) werd vorige maand veroordeeld voor de aanranding, maar werd wel vrijgesproken in een andere zaak van kindermishandeling. Zijn straf is nog niet bekend, maar hij riskeert vijf tot twintig jaar cel.

De man werd in 2016 voor het eerst beticht van zedenfeiten door de ouders van het meisje. Hij zou haar betast hebben op het strand en haar ook verplicht hebben om hem op een seksuele manier aan te raken.

De acteur is vooral bekend van de tv-show 'All about Lizzie' en voor zijn kleine rolletje als barman in de soap 'The Young and the Restless' - bij ons bekend als 'Lief & Leed'.