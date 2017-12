'X-Men'-regisseur Bryan Singer aangeklaagd voor verkrachting van een 17-jarige jongen MVO

07u05 0 Matt Sayles/Invision/AP Bryan Singer werd aangeklaagd voor seksueel misbruik. Celebrities Regisseur Bryan Singer, die pas nog werd ontslagen als regisseur van de 'Queen'-film ' Bohemian Rhapsody', is aangeklaagd wegens verkrachting. Hij zou zich vergrepen hebben aan een jongen van zeventien.

De feiten dateren van 2003, blijkt uit een politierapport. Singer ontkent vurig dat hij er ook maar iets mee te maken heeft. Cesar Sanchez-Guzman, de jongen die destijds nog maar zeventien was, beweert dat hij Singer leerde kennen tijdens een feestje op een jacht in Seattle. Het zou speciaal bedoeld zijn geweest voor jonge, homoseksuele mannen.

Singer zou Sanchez-Guzman vervolgens een tour rond de boot hebben aangeboden, maar in plaats daarvan sleurde hij hem een kamer in, drukte hij zijn gezicht tegen zijn kruis en eiste hij dat Sanchez-Guzman orale seks met hem zou hebben. De jongen zou herhaaldelijk hebben gesmeekt om te stoppen.

Carrière om zeep

Na de feiten zou Singer hebben gezegd dat hij een machtige regisseur in Hollywood was, en Cesar aan een carrière zou helpen, zo lang hij maar niets zei over wat er die avond gebeurd was. Hij voegde daar nog aan toe dat niemand hem zou geloven als hij met het verhaal naar buiten kwam, en dat hij mensen kende die iemands reputatie om zeep konden helpen.

Volgens Sanchez-Guzman houdt hij tot vandaag zware mentale schade over aan het incident, waardoor hij diep vernederd werd.

Meerdere beschuldigingen

De 'X-Men'-regisseur werd eerder al eens aangeklaagd door acteur en model Michael Egan, die in 2014 klacht indiende wegens seksueel misbruik tijdens feestjes. In datzelfde jaar diende alweer een jongeman klacht in omdat Singer hem tot seks zou hebben gedwongen.