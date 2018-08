‘X-Men’-actrice vermist na geruchten over geheime ‘yin-yangcontracten’ avh

03 augustus 2018

15u04

Bron: Business Insider; BBC, Straits Times 0 Celebrities De Chinese actrice Fan Binbing, vooral bekend voor haar rol als Blink in de film ‘X-Men: Days of Future Past’ uit 2014, is al meer dan een maand vermist. Bingbing lijkt van de aardbol te zijn verdwenen nadat geruchten de wereld werden ingestuurd over beruchte ‘yin-yangcontracten’ die de actrice zou hebben gesloten.

Sinds 1 juli is Fan Bingbing niet meer in het openbaar gezien en de actrice heeft al lang niets van zich laten horen op sociale media. Op 23 juli likete ze wel nog enkele posts op de Chinese microblog Weibo, maar het is al van 2 juni geleden dat ze zelf nog iets postte. Omdat Bingbing normaal regelmatig iets met haar volgers deelt op sociale media, maken fans zich zorgen. Zeker omdat er geruchten de ronde doen over geheime contracten.

Yin-yangcontracten

Sinds Cui Yongyuan, een voormalig tv-presentator van de Chinese staatsomroep, suggereerde dat Bingbing geheime contracten had afgesloten met een Chinees entertainmentbedrijf, is het muisstil rond de actrice. Die zogenaamde ‘yin-yangcontracten’ zijn namelijk bedoeld om belastingen te ontduiken.

Volgens Yongyuan zou Bingbing twee contracten hebben getekend: één voor 10 miljoen yuan (omgerekend ongeveer 1,3 miljoen euro) en één voor 50 miljoen yuan (6,3 miljoen euro). Dat laatste contract zou ze verzwegen hebben voor de Chinese belastingdienst, zo schrijft de Maleisische krant The Straits Times.

In het Chinees betekent ‘yin’ donker en ‘yang’ licht. Bingbing zou dus een yincontract hebben getekend voor de belastingdienst en een yangcontract, helemaal voor zichzelf. Pure leugens volgens Bingbings achterban, die presentator Yongyuan beschuldigden van laster. Die bood intussen wel al zijn excuses aan, maar van de actrice ontbreekt nog altijd elk spoor. In Chinese media gaan ondertussen geruchten dat Bingbing samen met haar broer zou willen vertrekken uit China.

Fan Bingbing is niet de eerste Chinese beroemdheid die in de problemen komt met de overheid. De Communistische Partij heeft volledige controle over de Chinese entertainmentindustrie. Wie de regels breekt, komt op een zwarte lijst terecht.