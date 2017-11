'X-Men'-actrice Ellen Page beschuldigt regisseur Brett Ratner van seksuele intimidatie "Wuif klachten niet weg, ook al zijn het er veel" MVO

06u00 0 EPA Celebrities "Je zou haar moeten neuken om haar te doen inzien dat ze lesbisch is," steekt Page van wal in een openbaar Facebookbericht. "Dat zei hij over me tijdens de opnames van 'X-Men, The Last Stand'. Hij wees naar een vrouwelijke collega die tien jaar ouder was dan ik, en zei dat ze me moest neuken. Ik was 18."

Dat is lang niet het enige dat Ellen Page (30) te zeggen heeft over filmregisseur Brett Ratner. "Ik was zo jong dat ik zelf nog niet eens wist dat ik op vrouwen viel. Ik voelde me in mijn eer geschonden, maar durfde niets te zeggen. Ik keek dan maar naar mijn voeten. Er was trouwens ook niemand die het voor me opnam. Hij heeft geout zonder mijn toestemming, een daad die we nu allemaal erkennen als homofoob."

Maar het ging nog verder dan dat. "Op de set hoorde ik hem elke dag denigrerende en ronduit vulgaire dingen zeggen tegen mijn vrouwelijke collega's." Page ondervindt vandaag nog steeds de gevolgen van het feit dat ze 'uit de kast geduwd werd'. "Hij wilde me in verlegenheid brengen omwille van wie ik was, en dat is ronduit gemeen."

Het kwam zelfs tot een dispuut tussen de twee. "Op een dag vroeg hij me een t-shirt te dragen met het opschrift 'team Ratner', dat weigerde ik. Toen hij maar bleef aandringen, zei ik hem dat ik geen deel wilde uitmaken van zijn team. Die avond kreeg ik producers aan mijn deur, die me kwamen vertellen dat ik zo niet tegen hem mocht spreken."

Niet de enige

Bovendien wat Ratner niet de enige die haar slecht behandelde in de filmindustrie. "Ik ben al een professionele actrice sinds mijn 10 jaar. Producers vragen je wel eens uit eten om een rol te bespreken, dat is normaal. Maar ik heb het ook al meegemaakt dat één van hen mijn been betastte onder tafel. Hij zei: Jij moet de move maken, want ik mag het niet. Uiteraard heb ik die move niet gemaakt, en ik heb het geluk gehad dat ik snel uit die situatie ontsnapt ben. Op dat moment was ik 16."

Wuif klachten niet weg

De actrice merkt dat sommige beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag snel worden weggewuifd, omdat ze niet "ernstig genoeg" zijn. "Vergelijk klachten niet naargelang de ernst van de feiten. Elke vorm van seksueel ongewenst gedrag moet besproken kunnen worden. Wordt alsjeblieft niet doof voor de hulpkreten van vrouwen die het hebben meegemaakt, ook al zijn het er veel."