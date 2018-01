'X-Files'-acteur David Duchovny wilde eigenlijk een rol in 'Full House' MVO

David Duchovny Celebrities Voordat hij zijn rol in 'The X-Files' kreeg, deed David Duchovny hard zijn best om in een andere show terecht te komen. Aan Jimmy Kimmel vertelde de acteur dat hij ooit auditie deed voor 'Full House'

David wilde zo graag aan de bak bij de comedy, dat hij opging voor alle drie de mannelijke hoofdpersonages. Hij deed vergeefs auditie voor de rollen van Danny Tanner, Joey Gladstone en 'uncle' Jesse Katsapolis, die later naar Bob Saget, Dave Coulier en John Stamos gingen.

Toch was de nu 57-jarige niet per se verkocht aan het idee van 'Full House', over drie mannen die een huishouden met drie dochters bestieren. David had de rol gewoon nodig, zo bekende hij. "Ik kreeg voortdurend afwijzingen. En ik wilde iets te eten hebben."