'X-Factor'-winnares Alexandra Burke over racisme in muziekwereld: "Ik moest mijn huid bleken"

20 juni 2020

16u26

Bron: ANP 0 Celebrities De Britse zangeres Alexandra Burke (31), die in 2008 de Britse X Factor won, heeft op Instagram een boekje opengedaan over racisme in de muziekwereld. Dat deed ze in een 15 minuten durende video.

Nadat ze de talentenjacht had gewonnen, werd Alexandra gezegd dat ze tien keer zo hard zou moeten werken als witte collega-artiesten. Ook werd haar gevraagd haar huid te bleken zodat ze er ‘witter’ uit zou zien en haar haar moest ook aansprekend zijn. “Ik mocht geen braids en ook geen afro”, aldus de inmiddels 31-jarige Alexandra. Daarnaast mocht ze bepaalde muziek niet uitbrengen omdat witte mensen dat niet zouden begrijpen.

Toen Alexandra emotioneel werd, vertelde ze over de micro-agressies die ze door de jaren heen heeft meegemaakt, inclusief de keren dat haar werd verteld “meer te glimlachen op Instagram omdat je agressief overkomt”. De ster brak later in tranen uit toen ze zich de dood van haar moeder herinnerde, op haar eerste dag op de set van ‘Strictly Come Dancing’. Alexandra, die dat jaar tweede werd in de show, beschreef de zware drie maanden die ze daar meemaakte, omdat ze door trollen voortdurend als diva werd bestempeld.

“Omdat ik zwart ben, zou ik niet zover kunnen komen. Als ik wit was, zou ik groter zijn, grotere hits hebben en meer platen verkopen”, zo werd Alexandra gezegd. “Dat was echt pijnlijk.” De zangeres beschrijft haar ervaringen als “hartverscheurend”. “Ik had hier veel eerder over kunnen spreken, maar ik was te bang”, zegt ze.



