'Wonder Woman' Gal Gadot doet iets wonderlijks voor andere vrouwen: "Ik wil de échte superheldinnen in onze samenleving verderhelpen"

Getty Images Gal Gadot heeft woensdag in Los Angeles de eerste 'Wonder Woman'-studiebeurs uitgereikt. Een jonge vrouw die scriptschrijver wil worden ontving de beurs, die de kosten van vier jaar studeren dekt.

De ontvanger van de toelage, die alleen werd geïdentificeerd als 'studente Carla', is al begonnen aan haar studie aan de Loyola Marymount University, maar zoals Gal tijdens een Women In Entertainment-gala van The Hollywood Reporter uitlegde: "Ze kan haar studie aan LMU niet voortzetten zonder hulp. Net zoals bij zoveel jonge vrouwen, hangt haar educatie aan een zijden draad."

De beurs van de studente wordt bekostigd door de filmstudio van 'Wonder Woman', Warner Bros. De geëmotioneerde Carla bedankte Gal, haar ouders, mentors en de studio en eindigde haar speech met een uitspraak van Frida Kahlo. "Voeten, waar heb ik jullie voor nodig als ik vleugels heb om mee te vliegen? Ik heb het geluk gehad dat mij van jongs af aan is verteld dat ik vleugels heb", zei de jonge vrouw, die Gal daarmee tot tranen toe roerde.

Gadot is heel tevreden met de uitreiking. "Ik heb dan wel het voorrecht gehad om een superheld te spelen op het grote scherm, maar ik wil liever de échte superheldinnen van de wereld helpen om hun dromen waar te maken."