"Wodka, tranen en maandelijks 25.000 euro aan wijn": zo kapot was Johnny Depp na breuk Amber Heard

22 juni 2018

In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone heeft Johnny Depp laten weten dat de scheiding van Amber Heard hem bijzonder heeft aangegrepen. "Ik zat op het diepste punt van mijn leven en kon de pijn die ik voelde nauwelijks aan," aldus de acteur.

Om zijn dagen door te komen, besloot Depp zijn memoires op papier te zetten met behulp van een ouderwetse typemachine, terwijl hij ondertussen aan het toeren was met zijn band Hollywood Vampires.

"Ik schonk een wodkaatje voor mezelf in 's ochtends en schreef totdat mijn ogen gevuld waren met tranen en ik niks meer kon zien. Ik probeerde te achterhalen waar ik dit aan verdiend had. Ik heb altijd geprobeerd aardig en behulpzaam te zijn voor mensen. Daarbij staat eerlijkheid bij mij hoog in het vaandel. En toch overkwam dit me." Depp en Heard gingen in januari 2017 uit elkaar.

25.000 euro per maand aan wijn

Naast zijn verdriet over de scheiding, deed de acteur ook een boekje open over zijn uitgavenpatroon, waarover de afgelopen maanden bizarre berichten naar buiten kwamen. Zo zou hij per maand 25.000 euro uitgeven aan wijn, maar volgens Johnny ligt dat bedrag veel hoger.

Ook loopt er nog steeds een rechtszaak tegen zijn voormalig management TMG, dat volgens hem miljoenen euro's van zijn geld heeft verkwanseld. TMG beweert juist dat Depps exorbitante uitgaven debet zijn aan het verdampen van zijn bankrekening. Zo zou hij 180.000 euro per maand uitgeven aan privéjets, 130.000 euro aan beveiliging en zo'n 275.000 euro aan 40 man personeel. Daarnaast gaf hij volgens het bedrijf maandelijks 1,8 miljoen euro uit aan diverse huizen voor zijn familieleden.