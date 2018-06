'WK-babe' Axelle Despiegelaere (21), vier jaar na Brazilië: "Soms zegt iemand nog: 'Tiens, ken ik jou van ergens?'" Brecht Herman

16 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Celebrities De druk op Eden Hazard en co. neemt verder toe, want in tegenstelling tot vier jaar geleden kunnen onze Rode Duivels niet op de 'WK-babe' rekenen om ons land op de wereldkaart te zetten. De intussen 21-jarige Axelle Despiegelaere blijft liever op de achtergrond, maar kijkt blij terug op haar Braziliaans avontuur. "Soms zegt iemand nog: 'Wij kennen elkaar toch van ergens?'"

Ze herhaalt het zeker tien keer. Dat het een onverwachte droom was en een geweldige ervaring, toen ze vier jaar geleden plots een wereldsterretje werd. Een guitige snoet met tricolore vlagjes op de wangen, lang blond haar onder een duivels hoedje en enthousiast zwiepende pomponnetjes brachten iedere cameraman in verlegenheid. Voor ze het wist, kende de hele wereld Axelle Despiegelaere als dé Belgische WK-babe. Nu gaat ze liever niet meer op de foto met een zwart-geel-rode hoed of sjaal. "Het is mooi geweest, maar ik wil niet alleen maar dat Rode Duivelsmeisje blijven. Dat ik in Brazilië werd opgemerkt was onverwacht en leuk, maar ik wil het niet uitmelken."

