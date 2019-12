‘Will & Grace’-actrice Shelley ‘Rosario’ Morrison overleden op 83-jarige leeftijd KD

02 december 2019

08u21

Bron: ANP 0 Celebrities ‘Will & Grace’-actrice Shelley Morrison is op 83-jarige leeftijd overleden. De actrice was van 1999 tot 2006 te zien in de reeks als huishoudster Rosario. In 2017 kreeg de reeks een reboot, maar daarin was ze niet meer te zien.

Shelley Morrison was in 68 afleveringen van de sitcom te zien als Rosario, de ondergewaardeerde huishoudelijke hulp van Karen. De makers hadden de actrice graag terug zien keren in de reboot van de serie die in 2017 van start ging, maar dat hoefde voor Shelley niet meer. De actrice was op dat moment al met pensioen.

Het personage Rosario zou eigenlijk geen vast onderdeel worden van de serie, maar de huishoudster sloeg zo goed aan bij het publiek, dat de makers besloten om haar een vast onderdeel van de reeks te maken.

De acteercarrière van Morrison spant ruim vijftig jaar. Ze was in 1961 voor het eerst op televisie te zien in de serie ‘Adventures in Paradise’. In de jaren ‘60 speelde ze drie seizoenen lang Sister Sixto in ‘The Flying Nun’. Na een laatste rol als de stem van Lola in de animatiefilm ‘Foodfight!’ zette Morrison in 2012 een punt achter haar loopbaan.