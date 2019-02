“Wij hebben foto’s van uw mannelijk deel”: uitgever probeert Amazon-topman Jeff Bezos te chanteren IB TT

Bron: Belga, ANP 0 Celebrities Amazon-baas Jeff Bezos heeft David Pecker, de uitgever van het Amerikaanse roddelblad National Enquirer, beschuldigd van chantage en afpersing. Het blad publiceerde een artikel over Bezos' vermeende relatie met de tv-persoonlijkheid Lauren Sanchez, die hem zijn huwelijk kostte. Bezos zet nu de dreigementen van National Enquirer dat er pikante foto’s van hem gelekt zouden worden, letterlijk online.

Bezos had onderzoekers ingehuurd om uit te vinden of het verhaal over zijn relatie politiek gemotiveerd was. Volgens hem dreigde het blad daarop meer compromitterend materiaal te publiceren als hij zijn onderzoek niet zou stoppen.

Maar Bezos wil zich niet laten chanteren: “Eerder dan toegeven aan afpersing, heb ik beslist om exact te publiceren wat mij gestuurd werd door de uitgever, ondanks de persoonlijke gevolgen waarmee ze voor me dreigen”, aldus Bezos in een bericht op Medium. “Als ik in mijn positie niet tegen dit soort van afpersing kan ingaan, hoeveel mensen kunnen dat dan wel?”



In een mail beschrijft Dylan Howard, Chief Content Officer van AMI, de foto's die het blad in zijn bezit heeft.

“Behalve om een ‘onder de gordel-selfie’, beter bekend als een 'dick pick’, heeft The Enquirer nog negen andere foto's gekregen, onder andere de volgende:

• Mijnheer Bezos met een selfie op een zakelijke vergadering.

• Het antwoord van mevrouw Sanchez, zijnde een foto van haarzelf terwijl ze een sigaar rookt in een gesimuleerde orale scene.

• Mijnheer Bezos die zijn telefoon in zijn linkerhand houdt - met zijn trouwring aan - zonder bovenkledij en met een strakke zware broek, waarbij zijn half opgerichte mannelijke deel door de rits van voorgaand kledingstuk dringt.

(...)

• Een naakte selfie in de badkamer: terwijl mijnheer Bezos zijn trouwring aan heeft, draagt hij enkel een witte handdoek waarboven de top van zijn schaamhaar te zien is.

• Een foto van mevrouw Sanchez met een rode jurk die haar decolleté en een glimp van haar onderste regionen laat zien.”

“Geen enkele uitgever zou deze mail graag verzenden”, schrijft Howard nog. “Ik hoop dat het gezond verstand kan zegevieren, en snel.”

“Ik stap niet mee in deze afpersing”

Bezos wil dus niet ingaan op de chantage, zegt hij. “Jullie zien in de e-mails het dreigement: ze zullen de geciteerde foto's publiceren tenzij ik de valse verklaring afleg in de pers dat ‘wij gaan kennis of basis hebben om te suggereren dat AMI’s berichtgeving politiek gemotiveerd was’. Maar weet goed: geen enkele echte journalist zou ooit iets doen wat zijn doen. Uiteraard wil ik niet dat deze persoonlijke foto's gepubliceerd worden, maar ik zal ook niet mee stappen in hun bekende praktijk van afpersing, politieke handeltjes en aanvallen, en corruptie. Ik kies ervoor er tegen in te gaan en te kijken wat er zal gebeuren.”

Bezos is eigenaar van de Washington Post, die kritische verhalen heeft geschreven over president Donald Trump. Pecker op zijn beurt is een naaste bondgenoot van de president. In het bericht laat Bezos nog verstaan dat de onderzoekers onder meer banden gevonden hebben tussen AMI (American Media Inc.), de uitgever van de National Enquirer, Saudi-Arabië en Donald Trump.

AMI wil niet op de aantijgingen van Bezos reageren. Het tijdschrift onderzocht Bezos naar eigen zeggen omdat zijn rijkdom en positie hem een nieuwswaardig onderwerp maakte, zo blijkt ook uit een andere e-mail van een advocaat voor AMI die Bezos openbaar maakt.

