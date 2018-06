'Westworld'-actrice vliegt naar Texas om migranten te helpen SD

25 juni 2018

11u01

Bron: ANP 0 Celebrities Evan Rachel Wood (30) heeft afgelopen weekend de handen uit de mouwen gestoken in Texas. Daar stak de actrice illegale migranten en hun kinderen een hart onder de riem.

"Sinds ik gehoord heb wat er allemaal in ons land gebeurt, dat het beleid is kinderen te scheiden van hun ouders, vraag ik me af wat ik kan doen", legde Evan op Instagram uit in een video. "Dus ben ik naar Texas gevlogen om te kijken hoe ik kan helpen."

De 30-jarige 'Westworld'-actrice zag onder meer dat er in de detentiecentra groot gebrek is aan spullen en verzorgingsmiddelen. Dus reed ze naar een supermarkt om "wat maar in de kofferbak past" mee te nemen. Op Instagram liet ze zien wat ze zoal had gekocht: schoenen, tandenborstels, billendoekjes, babysokjes, shampoo en zeep. "Sommige organisaties, zoals het Rode Kruis, hebben geen 'toestemming' gekregen om spullen te doneren", schreef Evan bij een foto waarop ze met haar handen vol door de supermarkt loopt. "Maar jij kan wel doneren."

Terwijl ze in Texas was nam de actrice ook de tijd voor de kinderen, die vaak gescheiden van hun ouders moeten afwachten of ze in de Verenigde Staten mogen blijven. "Ik heb uren met de kinderen gespeeld. Ze zijn zo lief, ontzettend slim en creatief. Ze hebben overduidelijk veel meegemaakt en hebben spullen en medicijnen nodig."

I will be on the front lines gathering information in Texas for the weekend. Follow the hashtag to find out what we can do to help. #EvanInTX Een foto die is geplaatst door null (@evanrachelwood) op 23 jun 2018 om 23:34 CEST

#EvanInTX UPDATE Een foto die is geplaatst door null (@evanrachelwood) op 24 jun 2018 om 01:19 CEST

Certain organizations, like The Red Cross, have not been “given permission” to donate supplies. But you can. #EvanInTX Photo @ericansummers Een foto die is geplaatst door null (@evanrachelwood) op 24 jun 2018 om 08:52 CEST

A few examples of supplies you can get for the families in shelters. #EvanInTX #Keepfamiliestogether Een foto die is geplaatst door null (@evanrachelwood) op 24 jun 2018 om 08:50 CEST

Just hung out with some of the families at one of the shelters people are sent to while they are being processed or awaiting deportation. Played with the kids for hours. They were so sweet, insanely smart, and creative. They have obviously been thru a lot and need supplies and medicine. #EvanInTX Een foto die is geplaatst door null (@evanrachelwood) op 24 jun 2018 om 18:43 CEST