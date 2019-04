'Westworld'-actrice Thandie Newton: "Door me uit te spreken over mijn seksueel misbruik liep ik heel wat werk mis” SD

Thandie Newton (46) werd toen ze 22 was seksueel misbruikt door een mannelijke regisseur. De actrice uit 'Westworld' was daar altijd erg open over, maar dat heeft haar wel wat rollen gekost, zo vertelt ze in een interview met Marie Claire.

Toen ze 22 was, vroeg een mannelijke regisseur Newton om zichzelf intiem te betasten. Omdat er een vrouwelijk castingdirecteur aanwezig was, gaf de actrice toe. De regisseur filmde alles, en jaren later kwam Newton te weten dat hij het filmpje tijdens pokeravonden aan zijn vrienden uit Hollywood liet zien. De actrice leed er echt onder. “Waarschijnlijk het ergste aan je onschuld die zo ontwricht wordt, is wat bij je achterblijft. Dat gevoel van waardeloosheid, schaamte - dat is erg moeilijk om achter je te laten. Maar het kan.” Ze besloot om niet te zwijgen over het misbruik, maar dat kwam met een hoge prijs.

“Ik was me heel erg bewust van het klimaat van seksueel misbruik dat rondom me gaande was, dus ik werd de persoon die je niet wilde aannemen omdat ik er iets over zou zeggen”, vertelt ze in Marie Claire. “Nu ik erop terugkijk, kan ik me heel wat situaties voor de geest halen waar ik niet alleen niet aangenomen ben, maar ook waar andere acteurs en actrices niet met me geassocieerd wilden worden.”

De actrice kreeg ook vaak te horen dat ze beter haar mond zou houden. “Ik had jaren geleden een publicist die me vertelde dat ik beter zou stoppen met praten over hoe ik seksueel misbruikt was omdat het niet goed is voor mijn reputatie. Toen ik met haar brak, was dat dus niet omdat ik dacht dat ze verschrikkelijk was, of fout, en ik schaamde me omdat ik een goede publicist misliep vanwege mijn gedrag.”