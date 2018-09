"Welkom in Lindsayland": Lindsay Lohan creëert eigen eiland voor de kust van Dubai TDS

06 september 2018

13u28

Bron: Instagram 0 Celebrities Lindsay Lohan heeft een eigen eiland voor de kust van Dubai ontworpen. Het eiland draagt haar eigen naam, zo deelde de 32-jarige actrice mee op Instagram. Ze presenteerde er het eerste prototype aan haar volgers.

'Lindsayland' maakt deel uit van het project ‘The World’. Lohan kocht het 'deeleiland' Thailand, en verbouwt het nu tot haar eigen paradijs. Het eiland ligt ongeveer vier kilometer voor de kust van Dubai, en is bedoeld voor toerisme. De eerste beelden van het concept tonen verschillende gebouwen, en een heleboel houten hutjes die op zee werden gebouwd. Haar volgers reageerden alvast erg enthousiast op de paradijselijke setting.

Lindsay Lohan woont momenteel in Dubai, dus kan ze alle bouwwerken goed opvolgen. “Met het eiland overtref ik zelfs president Trump”, zei ze in een interview. De actrice vertelde toen ook dat ze in Athene een club heeft met de naam Lohan Nightclub en dat ze er ook een wil openen op het Griekse eiland Mykonos. “Ik ben naar genoeg clubs geweest, dus ik dacht dat het tijd werd voor mijn eigen club. Het is er erg gezellig.”