"Weinstein ziet zichzelf als verlosser" TK

06u50

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Harvey Weinstein denkt dat zijn misbruikschandaal een hoger doel dient. De New York Post meldt dat de gevallen studiobaas aan vrienden vertelt dat hij voorbestemd was om de wereld te veranderen.

"Harvey gelooft dat hij een verlosser is", aldus een anonieme bron van de krant. De producent zou in zijn omgeving beweren dat hij "op aarde is gezet om te boeten voor zijn gedrag zodat hij voor verandering kan zorgen. Hij heeft zich verzoend met zijn straf, als martelaar die sociale hervorming teweeg brengt."



Een woordvoerder van Weinstein noemt de beweringen van de 'Hollywood insider' die met de krant sprak "absurd".