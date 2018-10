“Weinstein wil om de tafel met beschuldigers” Redactie

24 oktober 2018

04u01

Bron: Wall Street Journal, AD 0 Celebrities Het juridische team van Harvey Weinstein gaat binnenkort om de tafel met advocaten van een aantal vrouwen die hem beschuldigen van misbruik. De filmproducent wil hen een financiële vergoeding bieden om zo te voorkomen dat zij hem voor de rechter slepen in een civiele rechtszaak. Dat meldt de Wall Street Journal.

Er zou begin november een mediatie-sessie zijn ingepland in New York om meer dan twaalf gevallen te bespreken. Daarbij zouden ook beschuldigingen zitten die nog niet in de media zijn besproken.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. Zaken die tijdens de mediatie-sessie zullen worden besproken zijn onder meer die van Weinsteins voormalig assistente, die zegt dat ze gedwongen werd het zaad van de producent op te ruimen na zijn escapades. Ook de advocaten van de Britse actrice Kadian Noble en filmproducente Alexandra Canosa zouden bij de gesprekken aanwezig zijn.

Honderd miljoen

Volgens de krant liggen de bedragen die beide partijen voor ogen hebben nog erg ver uit elkaar. Het is de bedoeling dat er een fonds komt voor de slachtoffers, waar hun advocaten meer dan honderd miljoen dollar in willen zien. Het team van Weinstein, dat bestaat uit advocaten en verzekeraars, zou inzetten op een veel lager bedrag.

De uitkomst van de gesprekken is niet van invloed op de strafrechtelijke zaken tegen de voormalig filmproducent.

