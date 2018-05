"Weinstein formeel aangeklaagd voor verkrachting en 'criminele seks'" sam

25 mei 2018

11u27

Aanklagers in New York beschuldigen de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein vandaag formeel van verkrachting en 'criminele seks', zo melden plaatselijke media.

De aanklachten komen van twee vrouwen en ze zijn 'in de eerste graad', de ernstigste varianten van verkrachting en van 'criminele seks'. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op. Bij de 'criminele seks' gaat het om een vrouw, Lucia Evans, die zegt te zijn gedwongen orale seks met Weinstein (66) te hebben.

Weinstein meldt zich naar verwachting vandaag op een politiebureau in Manhattan, waar vingerafdrukken worden geregistreerd en foto's worden gemaakt. Hij zou dan meteen worden voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. Weinstein zou dan worden vrijgelaten op een borgsom van een miljoen dollar en onder bepaalde andere voorwaarden.

#MeToo

Meer dan 70 vrouwen beschuldigen de medeoprichter van de Miramax-studio en The Weinstein Co van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag, wat de aanzet vormde voor de #MeToo-beweging. Honderden vrouwen kwamen naar buiten met beschuldigingen aan het adres van invloedrijke mannen.

Nu wordt ook Morgan Freeman (80) beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag op filmsets en tijdens interviews. Minstens acht vrouwen zijn slachtoffer en acht anderen hebben de misdrijven zien gebeuren. De Oscarwinnaar zelf bood al zijn excuses aan: "Sorry aan iedereen die zich door mij ongemakkelijk heeft gevoeld, dat was niet mijn bedoeling."