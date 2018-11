‘Weinstein belaagde mogelijk wel 1000 vrouwen’ MVO

03 november 2018

13u23

Bron: ANP 0 Celebrities Filmproducent Harvey Weinstein heeft mogelijk wel duizend vrouwen seksueel belaagd. Dat zegt de advocaat die een civiele zaak tegen de filmbaas voorbereidt. “Ik denk dat we het hebben over honderden, ik denk dat het er bijna duizend zijn”, aldus Elizabeth Fegan.

“Zeker 150 vrouwen hebben zich op de een of andere manier gemeld. Daarnaast weten we van werknemers dat drie keer per week vrouwen in zijn kantoor kwamen en dat zij daarna moesten schoonmaken. Dit was dagelijks gedrag.” Het wangedrag zou al aan het eind van de jaren zeventig zijn begonnen.

Weinstein wordt beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. Hij ontkent de aantijgingen.