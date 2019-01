‘Weduwe’ Freddie Mercury verdiende al 45 miljoen euro dankzij ‘Bohemian Rhapsody’-film MVO

14 januari 2019

15u34

Bron: Mirror 0 Celebrities Freddie Mercury beschreef haar ooit als “de liefde van zijn leven”, maar eigenlijk weten we heel weinig over Mary Austin. Zij was jarenlang de partner van de zanger, die wereldwijd bekendstaat als een biseksuele artiest, en hij heeft oprecht van haar gehouden: hij liet haar zelfs 50% van al zijn verdiensten na zijn dood na. Daarom verdient ze nu enorm veel geld aan ‘Bohemian Rhapsody’, de biografische film van Queen en Mercury.

Austin was nooit officieel getrouwd met de Queen-frontman, maar volgens Mercury zelf was het wel een “soort van huwelijk”. De twee waren verloofd tot hij uit de kast kwam. “Ik zou nooit van een man kunnen houden zoals ik van Mary hou. Ze is mijn beste vriendin”, vertelde de zanger ooit. “Al mijn minnaars vroegen me waarom ze Mary niet konden vervangen, maar dat was onmogelijk. Zij is de enige echte vriendin die ik heb.” De twee bleven hechte vrienden tot zijn dood in 1991. Mercury had aids en stierf aan de gevolgen van een longontsteking.

Testament

Hoe belangrijk hun relatie voor de zanger was, blijkt uit het testament van Mercury. Daarin maakte hij duidelijk dat de helft van zijn vermogen naar Austin moest gaan, net als zijn villa in West-Londen, waar de vrouw tot op heden nog steeds woont. Mercury liet ook vastleggen dat Austin 50% van alle verdiensten na zijn dood moest krijgen. De andere 50% werd verdeeld onder zijn ouders en zus. Na de dood van zijn ouders steeg het aandeel van Austin naar 75%. Zo komt het dat Mary ook een graantje kan meepikken van de inkomsten van de film ‘Bohemian Rhapsody’, die momenteel in de bioscopen te zien is. De film volgt het verloop van Mercury’s carrière en focust ook op zijn persoonlijk leven. De rol van Mary - die uiteraard ook in het verhaal voorkomt - wordt gespeeld door actrice Lucy Boynton. Ondertussen verdiende Austin al 45 miljoen euro aan de film alleen al. In de wereldwijde box office bracht ‘Bohemian Rhapsody’ maar liefst 673 miljoen euro op.