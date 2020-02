“We zetten het vuil buiten”: slachtoffers én sympathisanten reageren op veroordeling Weinstein Silke Denissen

25 februari 2020

11u34

Bron: Sky News, Variety, Guardian 0 Celebrities Nu Harvey Weinstein (67) eindelijk veroordeeld is voor verkrachting en aanranding, reageren zijn slachtoffers opgelucht. Al is niet iedereen even blij met de veroordeling: Bill Cosby (82) vindt de uitspraak onterecht.

Caitlin Dulany

Actrice Caitlin Dulany beschuldigt Weinstein ervan dat hij haar in 1996 misbruikt heeft in haar hotelkamer in Cannes. Ze reageert opgetogen op het nieuws van zijn veroordeling: “Vandaag is een overwinning voor alle vrouwen die dapper genoeg zijn geweest om officieel te getuigen over het misbruik door Harvey Weinstein. Ik ben vooral dankbaar voor alle dappere vrouwen die in deze zaak getuigd hebben", klinkt het. “Dit waren de meest verschrikkelijke momenten van onze levens en om het trauma, de schaamte en de angst die ermee gepaard gaan te herbeleven, dat vraagt moed en doorzettingsvermogen. Maar het was hun getuigenis die ervoor zorgde dat Harvey Weinstein naar de gevangenis moet. Ik ben voor eeuwig dankbaar en vol bewondering voor hun moed en morele vastberadenheid.” Ze besluit: “De afgelopen twee jaar zijn ongelofelijk moeilijk geweest, en we hopen echt dat de wereld hierdoor kan veranderen. Ik denk dat vandaag een goede indicatie is dat we op weg zijn om de wereld te veranderen. Voor mij is de hemel opnieuw opgeklaard.”

Sarah Ann Masse

Actrice en komiek Sarah Ann Masse vertelt hoe Weinstein haar tijdens een sollicitatiegesprek in zijn ondergoed ontving en haar ongepaste vragen stelde. Ze maakte deel uit van een collectieve rechtszaak tegen Weinstein. Zij noemt de uitspraak “enkel het begin”. “We zullen blijven vechten en zien jullie allemaal in Los Angeles. Aan Harvey, aan de misbruikers, aan diegenen die geloven in de mythe van verkrachting, aan zij die het slachtoffer de schuld willen geven en aan diegenen die wraak hebben genomen op ons: deze is voor jullie. Jullie tijd is op. De tijd is gekomen voor slachtoffers om op te staan en te floreren.”

Rosanna Arquette

Actrice Rosanna Arquette is een van de meer dan 80 vrouwen die Weinstein van seksueel misbruik beschuldigt. De filmproducent zou haar voor een zogezegde zakelijke ontmoeting ontvangen hebben in een badjas en haar hand naar zijn penis gebracht hebben. Ze kon tijdig ontsnappen. “Ik ben dankbaar voor de dappere vrouwen die getuigd hebben, en voor de jury die de smerige tactieken van de verdediging doorprikt heeft”, schrijft ze in een tweet. “We zullen de wetten in de toekomst veranderen zodat verkrachtingsslachtoffers gehoord worden en niet in diskrediet gebracht worden, en zodat het makkelijker wordt om verkrachting aan te geven.”

In een reactie laat ze ook nog weten: “Vooruitgaand moeten we actief streven naar het versterken van wetten en het dichten van de mazen in ons criminele systeem, zodat meer verkrachtingszaken zullen worden vervolgd en verkrachters verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun misdaden. Maar laten we ons vandaag concentreren op de vooruitgang die is geboekt met het eerste schuldige vonnis in het #MeToo tijdperk.”

Gratitude to the brave women who’ve testified and to the jury for seeing through the dirty tactics of the defense .we will change the laws in the future so that rape victims are heard and not discredited and so that it’s easier for people to report their rapes Rosanna Arquette🌎✌🏼(@ RoArquette) link

Rose McGowan

Rose McGowan was de eerste die gewag maakte van Weinsteins praktijken. Zij werd in 1997 verkracht op het Sundance Festival. “Vandaag is een krachtige dag en een grote stap vooruit wat betreft collectieve genezing”, laat ze weten. “Twintig jaar geleden besloot ik achter Weinstein aan te gaan, omdat ik gehoord had dat hij het bij iemand anders gedaan had. En toen hoorde ik dat hij het bij nog iemand gedaan had, en bij nog iemand. Elk van ons die naar voren gekomen heeft, heeft een naam, een geschiedenis, een leven. We zijn meer dan Weinstein. Maar vandaag, omwille van de dappere vrouwen die hun diepste pijn blootlegden voor de wereld, zit hij in Rikers Island. Voor een keertje zit hij niet comfortabel. Voor een keertje zal hij weten hoe het voelt om de macht om zijn nek gewikkeld te hebben. Vandaag is geen referendum over #MeToo, we zetten gewoon het vuil buiten.”

Lysette Anthony

In de jaren 1980 werd de Britse actrice Lysette Anthony in haar huis in Londen verkracht door Weinstein. Ze reageert: “Vandaag heeft de waarheid gewonnen. Dit is een memorabele dag. Dit is de dag waarop het verschuilen achter een gemene, kleingeestige, zakelijke verdediging werd afgeslacht. Dat hebben wij gedaan, en ik ben erg trots om hier samen met jullie deel van uit te maken.”

Ashley Judd

Ashley Judd was een van de eerste vrouwen die sinds oktober 2017 Weinstein openlijk van seksueel wangedrag hebben beschuldigd. Ze schrijft op Twitter: “Aan de vrouwen die getuigd hebben in deze zaak en door een traumatiserende hel zijn gegaan: jullie hebben een publieke dienst bewezen aan meisjes en vrouwen overal ter wereld. Bedankt.”

For the women who testified in this case, and walked through traumatic hell, you did a public service to girls and women everywhere, thank you.#ConvictWeinstein #Guilty ashley judd(@ AshleyJudd) link

Annabella Sciorra

Actrice Annabella Sciorra was een van de spilfiguren van deze rechtszaak en getuigde dat Weinstein haar in de vroege jaren negentig verkracht had in haar appartement. “Mijn getuigenis was pijnlijk maar noodzakelijk”, reageert ze. “Ik sprak voor mezelf, maar met de kracht van de meer dan 80 slachtoffers van Harvey Weinstein in mijn hart. Terwijl we hopen op verdere rechtvaardige resultaten die absolute gerechtigheid zullen brengen, kunnen we nooit spijt hebben dat we de stilte hebben verbroken. Door de waarheid te vertellen maken we de weg vrij voor een rechtvaardigere cultuur, vrij van geweld tegen vrouwen.”

Bill Cosby

Toch is niet iedereen blij met de uitspraak. Bill Cosby (82), die momenteel in de gevangenis verblijft nadat hij zelf veroordeeld werd vanwege seksueel misbruik, spreekt zich via Instagram uit tegen de uitspraak die Weinstein ten deel viel.“Deze uitspraak is allesbehalve verrassend, omdat de juryleden niet afgezonderd werden waardoor ze volledige toegang hadden tot alles wat de media brachten. Daarbij hoorden ze ook de mening van ‘de gewone mens op straat’, waardoor ze totaal niet meer objectief konden oordelen in deze zaak. De heer Weinstein heeft geen eerlijk proces gehad. Dat bleek ook uit het handelen van de rechter, die de jury onder druk bleef zetten om tot een besluit te komen, terwijl er grote twijfel tussen de jury onderling was,” aldus Cosby. Hij vervolgt: “Hierbij stel ik een vraag die alle Amerikanen, met name rijke en beroemde mannen, blijft achtervolgen. Waar kunnen we in dit land nog eerlijkheid en onpartijdigheid vinden in ons rechtssysteem? En hoe kunnen we in dit land nog een eerlijk proces krijgen? Dit is een enorm treurige dag voor het Amerikaanse rechtssysteem.”