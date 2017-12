"We hebben zo'n speciale band": Selena Gomez is al helemaal goedgekeurd door mama Bieber TDS

12u17 0 REUTERS Celebrities Selena Gomez (25) en Justin Bieber (23) zijn sinds kort weer een koppel. Schrik voor een gênant 'meet the parents'-moment moet het koppel alvast niet hebben, want Selena is al helemaal goedgekeurd door de moeder van Justin Bieber.

Dat heeft Pattie Mallette, zoals de moeder van Justin Bieber heet, zelf verteld tijdens een benefietavond gisteren waar ze kwam spreken. "Ik hou van Selena", zei ze over Gomez. "Ik steun hun relatie. Als mijn zoon van haar houdt, hou ik van haar. Ik heb haar ontmoet en we hebben een speciale band. Over hun persoonlijke relatie kan ik niet echt iets zeggen, want dat is tussen hen."

Dat #Jelena helemaal terug is, bevestigde ook de pastoor van de Canadese zanger recent aan de Brise krant The Sun. Volgens zijn moeder is Justin nog lang niet van plan zijn geloof op te geven. "Hij houdt zijn focus op God, en probeert echt uit te zoeken welke zaken er werkelijk toe doen, en welke niet," zei Mallette. "Ik denk dat hij op een of andere manier normaal probeert te zijn in zo'n abnormale wereld. In een poging een evenwicht te vinden. Ik heb het gevoel dat hij opgroeit en ik ben echt trots op hem."