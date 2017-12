"Wat een onzin": André Hazes Jr. en vriendin Monique reageren op hardnekkige geruchten TDS

11u25

Bron: De Telegraaf 0 ISOPIX Celebrities Net voor de feestdagen worden zanger André Hazes Jr. (23) en zijn vriendin Monique (40) achtervolgd door vervelende en hardnekkige geruchten. Het koppel zou op het punt staan uit elkaar te gaan, en al een hele tijd naast elkaar leven. In een lang interview met De Telegraaf vertelt het koppel nu zelf hoe de vork aan de steel zit.

Steeds weer steken in Nederland gemene geruchten op dat de relatie van het showbizzkoppel op de klippen zou zijn gelopen. Volgens sommigen zouden de twee in feite al niet meer samen zijn, en al geruime tijd naast elkaar leven, in plaats van mét elkaar.

"Wat een onzin allemaal", reageert André nu in De Telegraaf. "Ik kan toch wel eens een paar dagen met iemand anders weg? Ook dat ik voor de Ahoy-concerten even in een hotel logeerde, werd uitgelegd of we uit elkaar waren. Maar dat zijn we niet. We bereiden ons samen voor op de leukste kerst éver, want we hebben heel wat te vieren."

Ondanks ze dus nog steeds gelukkig samen zijn, willen Monique en André nog niet in het huwelijksbootje stappen. Ook een volgend kindje denkt het koppel nog niet. "Oh nee, laat hem daar nog maar even mee wachten, met zijn aanzoek", aldus Monique. "We hebben volgend jaar zo’n druk schema, met zijn werk, het vinden van een nieuw huis en de verhuizing dat een huwelijk er echt niet bij kan. Daar moet je ook echt de tijd voor kunnen nemen. Ik hoop natuurlijk wel dat het er een kéér van zal komen, want André is wel de man met wie ik wil trouwen. Hij is de vader van mijn kind. En de liefste partner en vader die voor te stellen is. Hetzelfde geldt voor een broertje of zusje voor Dré Junior. Dat zit er voorlopig ook niet in. Ik ben blij dat ik mezelf net weer een beetje terug heb. De bevalling was zo heftig, dat ik daar tot voor kort nog de gevolgen van voelde.”